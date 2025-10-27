< sekcia Regióny
Chystajú viaceré aktivity: Toto čaká viaceré mestá na východe
V spolupráci s mestom Svidník sa realizuje zveľadenie okolia vyhliadky s útulňou vrátane opravy krbu, doplnkovej infraštruktúry a nových zážitkových prvkov.
Autor TASR
Bardejov 27. októbra (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov finišuje do záverečnej fázy roka 2025 s naplnením približne troch štvrtín plánovaných aktivít. Ako TASR informoval riaditeľ OOCR Šariš - Bardejov Radomír Jančošek, vďaka dôslednému plánovaniu, aktívnej spolupráci s členmi a partnermi, ako aj efektívnemu využívaniu zdrojov sa podarilo zrealizovať kľúčové projekty v oblasti infraštruktúry, marketingu a produktového rozvoja.
„Medzi zrealizované aktivity patrí dokončenie a vyplatenie vyhliadkovej veže na Stebníckej Magure, známej ako Berzewiczova veža, ktorá sa stala novým orientačným bodom regiónu. Prebehla dotlač a aktualizácia propagačných letákov OOCR. Zrealizovaná bola podpora kultúrnych podujatí v regióne vrátane spolupráce s platformou Region Card Cardberg. Uskutočnila sa infocesta pre novinárov. V rámci technickej údržby boli obnovené turistické altánky, vyčistené a upravené chodníky pre peších návštevníkov a dokončená stratégia cestovného ruchu, ktorá bude slúžiť ako rámec na obdobie 2026 - 2030,“ vymenoval Jančošek.
OOCR Šariš - Bardejov podľa neho plánuje do konca roka splniť všetky zámery, ktoré si stanovila v pláne na rok 2025. „V spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska sa pripravuje obnova drevenej lávky, ktorá spojí lokalitu Mníchovský potok s Bardejovskými Kúpeľmi. V rámci rozvoja zážitkovej infraštruktúry budú osadené turistické ďalekohľady na dve vyhliadkové veže v regióne. Prebieha obnova tabúľ, smerovníkov a máp, ktoré budú doplnené o nové vizuály a aktualizované trasy. V príprave je aj tlač brožúry mesta Bardejov, ktorá bude distribuovaná v rámci zimnej kampane,“ priblížil Jančošek.
V Bardejove, Bardejovskej Novej Vsi a Bardejovských Kúpeľoch pribudnú nové nabíjacie stanice pre elektrobicykle. V lesoparku Bardejovských Kúpeľov sa obnovuje turistické značenie hlavných trás, opravujú sa odpočívadlá a informačné tabule na trasách Bardejovské Kúpele - Mníchovský potok - Zlaté.
V spolupráci s mestom Svidník sa realizuje zveľadenie okolia vyhliadky s útulňou vrátane opravy krbu, doplnkovej infraštruktúry a nových zážitkových prvkov. Súčasťou stratégie je aj rozsiahla mediálna kampaň zameraná na podporu značky UNESCO.
Ako doplnil Jančošek, v spolupráci s OOCR Šariš - Prešov sa pripravuje projekt Šarišská hradná cesta, ktorý je zameraný na rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom uceleného kultúrno-historického produktu.
V rámci kooperačných projektov OOCR Šariš - Bardejov spolupracuje aj s OOCR Tatry - Spiš - Pieniny a OOCR Severný Spiš - Pieniny na projekte Cesta kráľovských miest, ktorý podporuje kultúrny turizmus, lokálne podujatia a prezentáciu historických miest, ako Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa.
„Medzi zrealizované aktivity patrí dokončenie a vyplatenie vyhliadkovej veže na Stebníckej Magure, známej ako Berzewiczova veža, ktorá sa stala novým orientačným bodom regiónu. Prebehla dotlač a aktualizácia propagačných letákov OOCR. Zrealizovaná bola podpora kultúrnych podujatí v regióne vrátane spolupráce s platformou Region Card Cardberg. Uskutočnila sa infocesta pre novinárov. V rámci technickej údržby boli obnovené turistické altánky, vyčistené a upravené chodníky pre peších návštevníkov a dokončená stratégia cestovného ruchu, ktorá bude slúžiť ako rámec na obdobie 2026 - 2030,“ vymenoval Jančošek.
OOCR Šariš - Bardejov podľa neho plánuje do konca roka splniť všetky zámery, ktoré si stanovila v pláne na rok 2025. „V spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska sa pripravuje obnova drevenej lávky, ktorá spojí lokalitu Mníchovský potok s Bardejovskými Kúpeľmi. V rámci rozvoja zážitkovej infraštruktúry budú osadené turistické ďalekohľady na dve vyhliadkové veže v regióne. Prebieha obnova tabúľ, smerovníkov a máp, ktoré budú doplnené o nové vizuály a aktualizované trasy. V príprave je aj tlač brožúry mesta Bardejov, ktorá bude distribuovaná v rámci zimnej kampane,“ priblížil Jančošek.
V Bardejove, Bardejovskej Novej Vsi a Bardejovských Kúpeľoch pribudnú nové nabíjacie stanice pre elektrobicykle. V lesoparku Bardejovských Kúpeľov sa obnovuje turistické značenie hlavných trás, opravujú sa odpočívadlá a informačné tabule na trasách Bardejovské Kúpele - Mníchovský potok - Zlaté.
V spolupráci s mestom Svidník sa realizuje zveľadenie okolia vyhliadky s útulňou vrátane opravy krbu, doplnkovej infraštruktúry a nových zážitkových prvkov. Súčasťou stratégie je aj rozsiahla mediálna kampaň zameraná na podporu značky UNESCO.
Ako doplnil Jančošek, v spolupráci s OOCR Šariš - Prešov sa pripravuje projekt Šarišská hradná cesta, ktorý je zameraný na rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom uceleného kultúrno-historického produktu.
V rámci kooperačných projektov OOCR Šariš - Bardejov spolupracuje aj s OOCR Tatry - Spiš - Pieniny a OOCR Severný Spiš - Pieniny na projekte Cesta kráľovských miest, ktorý podporuje kultúrny turizmus, lokálne podujatia a prezentáciu historických miest, ako Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa.