Chystajú výstavu venovanú pamiatke pápeža Františka
Predstaví diela kňaza a maliara Martina Šafárika a akademického sochára aj medailéra Mariána Polonského, ktoré spája symbol brány ako duchovného prechodu, otvorenosti a svetla.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave pripravuje vo svojej sídelnej budove výstavu Homage Bergogliovi, venovanú pamiatke pápeža Františka a myšlienke Jubilejného roka nádeje 2025. Predstaví diela kňaza a maliara Martina Šafárika a akademického sochára aj medailéra Mariána Polonského, ktoré spája symbol brány ako duchovného prechodu, otvorenosti a svetla. TASR o tom informovala Barbora Zajačková, vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM.
Spresnila, že výstava vznikla ako umelecká meditácia nad posolstvom jubilea, ktoré pripomína otvorenie Svätých brán v Ríme. „Brána je miestom stretnutia - človeka s Bohom, tmy so svetlom, pochybnosti s nádejou. Každé z mojich diel je pokusom zachytiť tento okamih zmeny, ktorý človek prežíva vo viere,“ hovorí autor a kňaz Martin Šafárik. Jeho expresívne olejomaľby a asambláže dopĺňajú bronzové plastiky Mariána Polonského. „Tvar a materiál stelesňujú ticho, rovnováhu a transcendentný rozmer,“ približuje kurátorka výstavy Alena Piatrová. Zdôrazňuje, že výstava prináša dialóg viery, tvorivosti a ľudskej nádeje v čase, keď spoločnosť hľadá vnútorné ukotvenie.
Vernisáž výstavy Homage Bergogliovi, Martin Šafárik a Marián Polonský k Jubilejnému roku nádeje ’25 sa uskutoční vo štvrtok 9. októbra o 17.00 h. Výstava potrvá do 31. októbra.
