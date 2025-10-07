< sekcia Regióny
Chystajú zmenu dopravného značenia na diaľnici D1 pri Dubnej Skale
Motoristov na diaľnici D1 pri Martine čakajú tento týždeň dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Martin 7. októbra (TASR) - Motoristov na diaľnici D1 pri Martine čakajú tento týždeň dopravné obmedzenia. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje od 8. do 12. októbra zmenu trvalého dopravného značenia pri Dubnej Skale, čo si vyžiada niekoľkodňové uzavretie zhruba päťkilometrového diaľničného úseku. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse v smere na Bratislavu, v úseku medzi križovatkami Martin 1 a Dubná Skala. „Práce sa začnú v stredu 8. októbra v ranných hodinách a naplánované sú do nedeľného (12. 10.) večera. Spočívať budú v odstránení betónových zvodidiel a v úprave vodorovného dopravného značenia,“ priblížili diaľničiari.
Počas prác bude doprava na D1 v smere na Žilinu vedená cez križovatku Martin 1 na privádzač R3 a pokračovať bude po ceste I/18 na Dubnú Skalu. Na zjazde z R3 bude zachovaný výjazd v smere na Turany, avšak výjazd na Žilinu bude uzavretý.
Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse v smere na Bratislavu, v úseku medzi križovatkami Martin 1 a Dubná Skala. „Práce sa začnú v stredu 8. októbra v ranných hodinách a naplánované sú do nedeľného (12. 10.) večera. Spočívať budú v odstránení betónových zvodidiel a v úprave vodorovného dopravného značenia,“ priblížili diaľničiari.
Počas prác bude doprava na D1 v smere na Žilinu vedená cez križovatku Martin 1 na privádzač R3 a pokračovať bude po ceste I/18 na Dubnú Skalu. Na zjazde z R3 bude zachovaný výjazd v smere na Turany, avšak výjazd na Žilinu bude uzavretý.