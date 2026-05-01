Piatok 1. máj 2026
Chystáte sa na vrch Urpín? Na mieste je riziko stretu s medveďom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Ochranári žiadajú verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode.

Banská Bystrica 1. mája (TASR) - V banskobystrickej lokalite vrchu Urpín pretrváva riziko stretu s medveďom hnedým. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR s tým, že zásahový tím ŠOP SR Stred tu zaznamenal pohyb už piatich jedincov.

„Zvýšená opatrnosť je aktuálne namieste aj v ďalších oblastiach Slovenska, keďže prebieha obdobie zvýšenej aktivity medveďa súvisiacej s rujou,“ uviedli ochranári s tým, že zároveň žiadajú verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode.
Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA