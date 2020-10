CHCELI OKRADNÚŤ SENIORKY: Polícia chytila troch podvodníkov

Bratislava 14. októbra (TASR) – Bratislavským policajtom sa podarilo chytiť podvodníkov, ktorí chceli od senioriek vylákať celkovo 6500 eur. Obvineniu z trestného činu zločinu čiastočne dokonaného a čiastočne v štádiu pokusu páchaného formou spolupáchateľstva už čelí 39–ročný Róbert H., 25–ročný Michal H. a 27–ročná Marcela F. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



V prvom prípade mala obvinená po vzájomnej dohode so spolupáchateľmi kontaktovať 93-ročnú babičku a vydávať sa za jej vnučku. Tvrdila jej, že mala dopravnú nehodu v Ružinove a súrne potrebuje 4000 eur, pričom ju uistila, že je v poriadku. Seniorka v domnienke, že ide naozaj o jej vnučku, povedala, že má doma 2000 eur, ktoré následne podľa pokynov vložila do obálky a išla ju čakať pred jej bytový dom, kde po obálku mal prísť sused "vnučky". Tie prišiel následne prevziať jeden z obvinených.







V ďalšom prípade mala obvinená rovnakým spôsobom telefonicky kontaktovať 86–ročnú seniorku. Tentoraz sa mala vydávať za jej pravnučku a tvrdiť, že mala dopravnú nehodu a súrne potrebuje finančnú hotovosť 2500 eur na odtiahnutie auta. Seniorka tvrdila, že má pri sebe 200 eur, na čo jej "pravnučka" odpovedala, že je to veľmi málo. Preto sa dohodli, že babička pôjde vybrať ďalšie peniaze do bankomatu, tej sa však nepozdávala suma za odtiahnutie auta, preto skontaktovala syna, ktorý ju požiadal, aby nikam nechodila a peniaze neodovzdávala cudzím osobám. Následne kontaktovali políciu.



Vyšetrovateľ už spracoval podnet k návrhu na väzobné stíhanie dvoch obvinených, tretí je v súčasnosti stíhaný na slobode. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Polícia v tejto súvislosti zároveň vyzýva najmä staršie osoby, aby boli v takýchto prípadoch obozretnejšie, informácie si overovali a radšej zavolali na číslo 158. Ak sa dá, polícia odporúča zapamätať si výzor osoby, oblečenie a vozidlo.