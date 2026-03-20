< sekcia Regióny
VIDEO: CHYTILI HO NA MIESTE: Vlámal sa do čerpacej stanice
Obvinený násilím vytrhol parapetnú dosku na okne, odtrhol reklamnú tabuľu a pred vstupom do budovy poškodil požiarne tlačidlo.
Autor TASR
Ilava 20. marca (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 32-ročného muža z prečinu krádeže. V noci sa vlámal do čerpacej stanice v Ilave a ukradol fľašu s nápojom, ktorý na mieste vypil. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Obvinený násilím vytrhol parapetnú dosku na okne, odtrhol reklamnú tabuľu a pred vstupom do budovy poškodil požiarne tlačidlo. Následne vypáčil vstupné zasúvacie dvojkrídlové dvere a vošiel do priestorov predajne, kde z predajnej plochy odcudzil fľašu s nápojom, ktorý na mieste vypil.
Priamo v priestoroch čerpacej stanice ho zadržali trenčianski policajti, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Lustráciou bolo zároveň zistené, že muž bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch právoplatne odsúdený za krádež.
Obvinený násilím vytrhol parapetnú dosku na okne, odtrhol reklamnú tabuľu a pred vstupom do budovy poškodil požiarne tlačidlo. Následne vypáčil vstupné zasúvacie dvojkrídlové dvere a vošiel do priestorov predajne, kde z predajnej plochy odcudzil fľašu s nápojom, ktorý na mieste vypil.
Priamo v priestoroch čerpacej stanice ho zadržali trenčianski policajti, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Lustráciou bolo zároveň zistené, že muž bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch právoplatne odsúdený za krádež.