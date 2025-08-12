< sekcia Regióny
Čiastočná uzávera D1 pri Hričovskom Podhradí potrvá do konca septembra
Uzávera sa týka ľavého jazdného pásu na približne 187. kilometri.
Autor TASR
Hričovské Podhradie 12. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje motoristov na čiastočnú uzáveru považskej časti diaľnice D1 pri Hričovskom Podhradí. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, dôvodom je údržba mostných záverov na diaľničnom moste.
Uzávera sa týka ľavého jazdného pásu na približne 187. kilometri. „Stavebné práce prebiehajú od 9. augusta s plánovaným ukončením do 28. septembra. Doprava bude v ľavom jazdnom páse zachovaná v dvoch jazdných pruhoch,“ priblížila Vilhanová.
Doplnila, že trasa obchádzky nie je potrebná. „Vodičom odporúčame, aby v úseku jazdili so zvýšenou opatrnosťou, prispôsobili rýchlosť a včas reagovali na dopravné značenie,“ dodala hovorkyňa.
