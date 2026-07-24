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ČIASTOČNÁ UZÁVERA DIALNICE: Uzavrú úsek medzi Prešovom a Košicami

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

V sobotu 25. júla od 8.00 h do 18.00 h bude uzavretý pravý jazdný pás v smere z Prešova na Košice pod mostným objektom.

Autor TASR
Prešov 24. júla (TASR) - Polícia upozorňuje na čiastočnú víkendovú uzáveru diaľnice D1 medzi Prešovom a Košicami. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že dôvodom je výstavba mostného objektu Lemešany.

V sobotu 25. júla od 8.00 h do 18.00 h bude uzavretý pravý jazdný pás v smere z Prešova na Košice pod mostným objektom. V nedeľu 26. júla v rovnakom čase uzatvoria ľavý jazdný pás v opačnom smere.

Žiadame všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť pri prejazde týmto úsekom,“ dodáva polícia.



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