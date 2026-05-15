Čiastočná uzávera na D1 medzi Levočou a Popradom potrvá do septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Prešov 15. mája (TASR) - Na diaľnici D1 v úseku medzi Levočou a Popradom bude od soboty (16. 5.) do polovice septembra platiť čiastočná uzávera. Dôvodom sú plánované práce realizované v ľavom jazdnom páse. Prešovská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Čiastočná uzávera potrvá od 7.00 h do 15. septembra do 18.00 h. Doprava bude počas prác vedená obojsmerne v pravom jazdnom páse, pričom pre každý smer bude k dispozícii jeden jazdný pruh. Obchádzková trasa podľa informácií polície potrebná nebude. „Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť pri prejazde úsekom,“ uviedla polícia.

