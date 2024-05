Čiastočne sa uzavrie rýchlostná cesta R1A v úseku mosta Nitra Mlynárce

Nitra 21. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1A v úseku mosta Nitra Mlynárce. Dôvodom čiastočnej uzávery je výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch, informovala NDS. Práce sa začnú v stredu (22.5.) od 7.00 h a potrvajú do nedele 9. júna do 18.00 h.



Práce budú realizované v dvoch etapách. V prvej etape sa budú vykonávať na ľavom moste v smere do Bratislavy, v druhej na pravom moste a pravej strane vetvy v smere na Levice. Doprava bude vedená vždy vo voľných jazdných pruhoch.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. "Záleží nám nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne," vyzvala NDS motoristov.