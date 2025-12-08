< sekcia Regióny
Cibula Fest 2026 odhaľuje prvé mená a prináša nadupanú novinku
Obľúbený festival v pohraničnom pásme na letisku v Holíči svoje brány otvorí už vo štvrtok 23. júla.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Najväčší česko-slovenský hudobný festival Cibula Fest, ktorý pre rok 2026 ohlásil termín 24. - 25. júla, vstupuje do nového ročníka s ambicióznymi plánmi a silným štartom programu. TASR informoval PR manažér Dodo Mikláš.
Organizátori oficiálne oznamujú prvých potvrdených interpretov pre rok 2026 a zároveň veľkú novinku, ktorá poteší fanúšikov všetkých generácií. Pridávajú totiž ešte jeden špeciálny deň plný hudby 90. rokov minulého storočia aj so zahraničnými hviezdami tohto obdobia. Obľúbený festival v pohraničnom pásme na letisku v Holíči tak svoje brány otvorí už vo štvrtok 23. júla.
Medzi prvými potvrdenými menami slovenskej a českej scény figurujú stálice festivalových pódií aj obľúbení interpreti z minulých ročníkov Rybičky 48, Peter Nagy, No Name, Traktor, Harlej, Panoptiko a Bystrík. Ide o výber interpretov, ktorí pravidelne zapĺňajú letné open-air pódia a zaručujú energický, žánrovo pestrý program pre široké spektrum návštevníkov.
Skutočnou lahôdkou však bude špeciálny pridaný deň festivalu, štvrtok 23. júla, ktorý sa ponesie v duchu legendárnej hudby 90. rokov. Tento tematický deň predstavuje absolútnu novinku v histórii Cibula Festu a vzdá poctu ére, ktorá formovala tanečnú a popovú scénu celej Európy. Na pódium sa postavia zahraničné hviezdy Boney M Xperience, Fun Factory, Loona aj česká Verona - interpreti, ktorých hity dodnes roztancujú generácie fanúšikov a ktorí sa stali ikonami svojej dekády.
„Chceli sme festival posunúť zase o krok ďalej a priniesť publiku niečo výnimočné. Pridaný deň venovaný deväťdesiatkam je odpoveďou na obrovský záujem o tento hudobný návrat do minulosti. Chceme, aby Cibula Fest spájal generácie a vytváral priestor, kde si každý nájde svoj hudobný moment. A ako poďakovanie za dôveru našim verným návštevníkom všetky doteraz zakúpené vstupenky na dvojdňový festival budú platiť na všetky tri dni,“ prezradil hlavný organizátor festivalu Vladimír Chrenka.
Cibula Fest tak opäť potvrdzuje svoju pozíciu medzi česko-slovenskými multižánrovými festivalmi a sľubuje tri dni nabité hudbou, spomienkami aj novými zážitkami. Pre návštevníkov to znamená jediné - leto 2026 sa bude niesť v znamení ešte väčšieho festivalového zážitku než kedykoľvek predtým.
Organizátori oficiálne oznamujú prvých potvrdených interpretov pre rok 2026 a zároveň veľkú novinku, ktorá poteší fanúšikov všetkých generácií. Pridávajú totiž ešte jeden špeciálny deň plný hudby 90. rokov minulého storočia aj so zahraničnými hviezdami tohto obdobia. Obľúbený festival v pohraničnom pásme na letisku v Holíči tak svoje brány otvorí už vo štvrtok 23. júla.
Medzi prvými potvrdenými menami slovenskej a českej scény figurujú stálice festivalových pódií aj obľúbení interpreti z minulých ročníkov Rybičky 48, Peter Nagy, No Name, Traktor, Harlej, Panoptiko a Bystrík. Ide o výber interpretov, ktorí pravidelne zapĺňajú letné open-air pódia a zaručujú energický, žánrovo pestrý program pre široké spektrum návštevníkov.
Skutočnou lahôdkou však bude špeciálny pridaný deň festivalu, štvrtok 23. júla, ktorý sa ponesie v duchu legendárnej hudby 90. rokov. Tento tematický deň predstavuje absolútnu novinku v histórii Cibula Festu a vzdá poctu ére, ktorá formovala tanečnú a popovú scénu celej Európy. Na pódium sa postavia zahraničné hviezdy Boney M Xperience, Fun Factory, Loona aj česká Verona - interpreti, ktorých hity dodnes roztancujú generácie fanúšikov a ktorí sa stali ikonami svojej dekády.
„Chceli sme festival posunúť zase o krok ďalej a priniesť publiku niečo výnimočné. Pridaný deň venovaný deväťdesiatkam je odpoveďou na obrovský záujem o tento hudobný návrat do minulosti. Chceme, aby Cibula Fest spájal generácie a vytváral priestor, kde si každý nájde svoj hudobný moment. A ako poďakovanie za dôveru našim verným návštevníkom všetky doteraz zakúpené vstupenky na dvojdňový festival budú platiť na všetky tri dni,“ prezradil hlavný organizátor festivalu Vladimír Chrenka.
Cibula Fest tak opäť potvrdzuje svoju pozíciu medzi česko-slovenskými multižánrovými festivalmi a sľubuje tri dni nabité hudbou, spomienkami aj novými zážitkami. Pre návštevníkov to znamená jediné - leto 2026 sa bude niesť v znamení ešte väčšieho festivalového zážitku než kedykoľvek predtým.