Cibula Fest bude plný hudby a svetových pív

Bratislava 4. augusta (TASR) - Organizátorom Cibula Festu sa napriek mnohým nástrahám a neustále meniacim sa podmienkam na zorganizovanie hudobných podujatí s väčším počtom návštevníkov nakoniec podarilo pripraviť tohtoročnú edíciu obľúbeného festivalu, ktorý sa každoročne koná v pohraničnom pásme Slovenska a Česka. V rámci aktuálnych možností, súvisiacich s pandemickou situáciou, prinášajú tento ročník s úplne iným konceptom, na aký boli návštevníci zvyknutí. Už o dva týždne v termíne 20. – 21. augusta tak pri letisku v Holíči otvorí svoje brány Cibula Festík, ktorého súčasťou bude aj festival piva Beer Fest.



„Snažili sme sa urobiť všetko pre to, aby sa tento rok festival uskutočnil. Sme si vedomí, že aktuálny koncept sa nepodobá na to, čo každoročne naši návštevníci očakávajú, no podmienky a pravidlá nám neumožňujú zorganizovať tento ročník tak, ako sú zvyknutí. Veríme však, že aj napriek tomu si prídu na svoje a sme šťastní, že sa nám podarilo pripraviť plnohodnotný event plný hudby a zábavy,“ povedal pre médiá organizátor festivalu Vladimír Chrenka.



Podujatie bude rozdelené do dvoch sektorov, v prvom bude návštevníkov čakať plnohodnotný dvojdňový program s kapelami, ako Heľenine oči, Medial Banana, Smola a Hrušky, Fuera Fondo, No Control s Jimmym Cimbalom, ale tiež nadupaná rockotéka s najlepšou revival kapelou Kabát, ktorá pôsobí na Slovensku. V druhom sektore, v Beer Fest zóne, bude za symbolické vstupné pripravených 40 druhov tých najlepších svetových i domácich pív, ale aj niekoľko remeselných špeciálov priamo z Bavorska, nebudú chýbať gurmánske špeciality, atrakcie a kolotoče a hudobná produkcia.



„Celé podujatie bude rešpektovať všetky platné nariadenia v danom období, súvisiace s pandemickou situáciou nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Organizátorov teší, že Slovensko môže opäť žiť aj kultúrou a zábavou a veria, že aj v takomto formáte si návštevníci odnesú príjemné zážitky tak ako v minulých plnohodnotných ročníkoch,“ dodal Chrenka.