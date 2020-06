Cibula fest sa tento rok neuskutoční

Holíč 22. júna (TASR) - Najväčší česko-slovenský hudobný open air festival Cibula Fest, ktorý každoročne privítal tisíce fanúšikov festivalovej zábavy v pohraničnom pásme na letisku v Holíči, sa tento rok neuskutoční. Informáciu zverejnili organizátori na sociálnej sieti.



"Momentálne sú povolené podujatia do 100 ľudí a v júni sa plánujú povoliť akcie do 1000 ľudí. Naše podujatie do toho nespadá, keďže festival pravidelne navštevuje okolo 10.000 návštevníkov," uviedli organizátori.



Podujatie, ktoré malo mať tento rok už 12. ročník, presunuli na 15. až 17. júla 2021. "Začali sme rokovania s účinkujúcimi a môžeme potvrdiť, že sa podarilo pre budúci rok zložiť identický program, ako mal byť tento rok. Takže v Holíči v roku 2021 vystúpia Kollárovci, Desmond, Čechomor, Fleret, Horkýže slíže, Tublatanka, Citron a ďalší," doplnili organizátori podujatia.



V rámci presunutia ročníka zostávajú zakúpené vstupenky v platnosti. "Vstupenky bude možné aj vrátiť s predĺženou lehotou do 31. marca 2021, podľa novely zákona Ministerstva kultúry SR. O spôsobe, ako bude vracanie peňazí prebiehať, budeme informovať," uviedli organizátori.