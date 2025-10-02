< sekcia Regióny
Čičmany privítajú rezbárske sympózium venované odkazu D. Jurkoviča
Autor TASR
Čičmany 2. októbra (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rajecká dolina pripravuje rezbárske sympózium venované tradíciám a odkazu významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Podujatie sa uskutoční od 6. do 12. októbra v areáli Kaštieľa Čičmany. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka OOCR Rajecká dolina Petra Dubeňová.
Počas celého týždňa budú môcť návštevníci naživo sledovať proces tvorby drevených rezbárskych diel a spoznať tak tradičné remeslo zblízka. „Sympózium sa koná v rámci kooperačného projektu s regiónom Liptov, ktorý prepája obce ľudovej architektúry Čičmany a Vlkolínec a je podporené Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR. Spoločným zámerom je podporiť a uchovať bohaté kultúrne dedičstvo týchto jedinečných lokalít ľudovej architektúry,“ uviedla Dubeňová.
Sympózium je súčasťou snahy Rajeckej doliny o zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva a vytváranie priestoru na stretávanie profesionálov i širokej verejnosti. „Pre našu obec je veľkou cťou hostiť podujatie, ktoré nielenže pripomína význam ľudových tradícií a tvorbu Dušana Jurkoviča, ale zároveň otvára priestor pre mladé talenty. Veríme, že podujatie sa stane každoročnou tradíciou v obci Čičmany,“ doplnila starostka obce Čičmany Iveta Michalíková.
