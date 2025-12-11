Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Regióny

Číčov: Ochranári vysadili v lužných lesoch 600 nových pôvodných drevín

.
Na snímke výsadba pôvodných drevín v rámci obnovy lužného lesa pri obci Číčov v okrese Komárno vo štvrtok 11. decembra 2025. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Výsadba pri Číčove je súčasťou širšieho úsilia vrátiť dunajským luhom ich pôvodnú podobu.

Autor TASR
Číčov 11. decembra (TASR) - V lužných lesoch pri obci Číčov v okrese Komárno pribudlo 600 nových pôvodných drevín. Ich výsadbu zabezpečila organizácia BROZ. Stromy majú pomôcť obnoviť prirodzený charakter dunajských lužných lesov, ktoré patria medzi najcennejšie na Slovensku, skonštatovala Andrea Froncová z organizácie BROZ.

Výsadba pri Číčove je súčasťou širšieho úsilia vrátiť dunajským luhom ich pôvodnú podobu. Ide o jeden z najohrozenejších ekosystémov v Európe, ktorého stav ovplyvnili najmä zásahy do vodného režimu a hospodárske využívanie lesa. Na viacerých miestach pôvodné porasty nahradili monokultúry šľachtených topoľov, ktoré nenahradili funkcie pôvodného lesa. Ochranári preto vo štvrtok vysádzali výlučne autochtónne druhy, najmä vŕby, topole, jasene a bresty. „Nesadíme tu hospodársky les, sadíme les, ktorý v tomto prostredí žije a na ktorý je naviazané veľké množstvo druhov a prírodných procesov,“ povedala Froncová.

Pôvodné dreviny pomáhajú obnoviť prirodzenú skladbu lesa, zlepšovať vodný režim mokradí a vytvárať podmienky pre rastliny a živočíchy typické pre dunajské luhy. „V prírode by chýbal ekosystém toho lužného lesa, ktorý je jedným z najdôležitejších ekosystémov v našom stredoeurópskom kontexte. Množstvo druhov by prišlo o svoje prirodzené prostredie, ktoré je priamo napojené na tú rieku, tento les. Tento lesný ekosystém dokáže aj absorbovať veľké množstvá uhlíka, čo je v čase klimatickej zmeny veľmi dôležité, pretože naozaj pomáha odolnosti krajiny a prírody voči klimatickej zmene,“ tvrdí Froncová.

Organizácia BROZ sa dlhodobo venuje obnove lužných biotopov. Realizuje revitalizácie ramien Dunaja, odstraňuje invázne druhy, obnovuje mokrade a dopĺňa pôvodnú druhovú skladbu tak, aby sa ekosystém postupne priblížil k svojmu prirodzenému stavu.

Výsadba stromov prebieha v zimných mesiacoch. Počas vegetačného pokoja sú dreviny menej zaťažené a majú vyššiu šancu zakoreniť. Zimná výsadba zároveň umožňuje nadviazať na ďalšie práce v území od starostlivosti o mladé porasty až po prípravu revitalizačných zásahov v nasledujúcej sezóne.
.

Neprehliadnite

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti