Číčov: Ochranári vysadili v lužných lesoch 600 nových pôvodných drevín
Výsadba pri Číčove je súčasťou širšieho úsilia vrátiť dunajským luhom ich pôvodnú podobu.
Autor TASR
Číčov 11. decembra (TASR) - V lužných lesoch pri obci Číčov v okrese Komárno pribudlo 600 nových pôvodných drevín. Ich výsadbu zabezpečila organizácia BROZ. Stromy majú pomôcť obnoviť prirodzený charakter dunajských lužných lesov, ktoré patria medzi najcennejšie na Slovensku, skonštatovala Andrea Froncová z organizácie BROZ.
Výsadba pri Číčove je súčasťou širšieho úsilia vrátiť dunajským luhom ich pôvodnú podobu. Ide o jeden z najohrozenejších ekosystémov v Európe, ktorého stav ovplyvnili najmä zásahy do vodného režimu a hospodárske využívanie lesa. Na viacerých miestach pôvodné porasty nahradili monokultúry šľachtených topoľov, ktoré nenahradili funkcie pôvodného lesa. Ochranári preto vo štvrtok vysádzali výlučne autochtónne druhy, najmä vŕby, topole, jasene a bresty. „Nesadíme tu hospodársky les, sadíme les, ktorý v tomto prostredí žije a na ktorý je naviazané veľké množstvo druhov a prírodných procesov,“ povedala Froncová.
Pôvodné dreviny pomáhajú obnoviť prirodzenú skladbu lesa, zlepšovať vodný režim mokradí a vytvárať podmienky pre rastliny a živočíchy typické pre dunajské luhy. „V prírode by chýbal ekosystém toho lužného lesa, ktorý je jedným z najdôležitejších ekosystémov v našom stredoeurópskom kontexte. Množstvo druhov by prišlo o svoje prirodzené prostredie, ktoré je priamo napojené na tú rieku, tento les. Tento lesný ekosystém dokáže aj absorbovať veľké množstvá uhlíka, čo je v čase klimatickej zmeny veľmi dôležité, pretože naozaj pomáha odolnosti krajiny a prírody voči klimatickej zmene,“ tvrdí Froncová.
Organizácia BROZ sa dlhodobo venuje obnove lužných biotopov. Realizuje revitalizácie ramien Dunaja, odstraňuje invázne druhy, obnovuje mokrade a dopĺňa pôvodnú druhovú skladbu tak, aby sa ekosystém postupne priblížil k svojmu prirodzenému stavu.
Výsadba stromov prebieha v zimných mesiacoch. Počas vegetačného pokoja sú dreviny menej zaťažené a majú vyššiu šancu zakoreniť. Zimná výsadba zároveň umožňuje nadviazať na ďalšie práce v území od starostlivosti o mladé porasty až po prípravu revitalizačných zásahov v nasledujúcej sezóne.
