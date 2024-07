Revitalizovaný úsek Čiližského potoka privedie opäť vodu do mokradí

Číčov 26. júla (TASR) - Mokraď v historickom meandri Dunaja neďaleko obce Číčov v Komárňanskom okrese má opäť trvalý prísun vody. Podarilo sa ho zabezpečiť vďaka revitalizácii spodného úseku koryta Čiližského potoka. Za obnovou stojí Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).



Projekt sa zavŕšil v piatok dopoludnia finálnym odbagrovaním, ktoré zabezpečilo trvalý prísun vody. "Tá začala prúdiť do nového koryta s dĺžkou 400 metrov. Toto predĺženie pomôže priviesť vodu do približne 40-hektárovej mokrade na bývalom meandri Dunaja. Zlepší sa v nej vodný režim a bude takmer trvalo zamokrená. To pomôže mnohým živočíchom, najmä obojživelníkom a vtákom, v poľnohospodárskej krajine, ale je to aj významné vodozádržné opatrenie," uviedol manažér ochranárskeho projektu Jakub Sigmund.



Ako doplnil, Čiližský potok je pozostatok bočného ramena Dunaja, ktoré tieklo cez Podunajskú nížinu, kde napájalo množstvo mokradí. Pre protipovodňové opatrenia, napriamovanie toku Dunaja a odvodňovanie Podunajskej nížiny sa od 17. storočia jeho tok postupne skracoval. V 20. storočí bola vykonaná séria vodohospodárskych zásahov, ktoré viedli k odtoku jeho vôd do križujúcich odvodňovacích kanálov. "Následkom toho boli až do roku 2016 bez vody takmer dve tretiny tohto 33,5 kilometra dlhého potoka. To sa nám v spolupráci s vodohospodármi podarilo vyriešiť počas prvej série veľkých úprav Čiližského potoka, ktoré sa dokončili v roku 2016," doplnilo BROZ.