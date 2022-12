Cieľom akcie Mikuláš bolo eliminovať dodávateľov drog do Pentagonu

Bratislava 8. decembra (TASR) - Cieľom protidrogovej akcie s názvom Mikuláš, ktorú polícia realizovala 6. decembra, bolo eliminovať dodávateľov pervitínu a marihuany najmä do lokality "Pentagon" v bratislavskej Vrakuni. Obvinené boli štyri osoby. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Krajskej kriminálke sa touto akciou podarilo odstrihnúť významnú vetvu dodávateľov," priblížila s tým, že vykonaných bolo celkovo šesť domových prehliadok, šesť prehliadok nebytových priestorov a zadržaných bolo šesť podozrivých osôb.



"Vyšetrovateľ krajskej kriminálky vzniesol obvinenie štyrom osobám, ktoré podľa doposiaľ preukázanej dôkaznej situácie mali medzi sebou spolupracovať," dodala. Dvom osobám bolo vznesené obvinenie pre obzvlášť závažný zločin a dvom pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.



Ako ďalej uviedla, v prípade preukázania viny pred súdom hrozí 20-ročnému Kevinovi I. a 23-ročnému Ivanovi B. trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. V prípade 23-ročného Richarda R. a 45-ročného Myroslava B. hrozia tresty od troch do desiatich rokov väzenia.



Vyšetrovateľ u všetkých štyroch obvinených spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. Do policajnej akcie bolo nasadených 92 policajtov z rôznych útvarov Policajného zboru.