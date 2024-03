Cieľom Centra mládeže v obci Jarovnice je tvorivosť mládeže

Jarovnice 22. marca (TASR) - Poskytnúť miesto na stretnutia, vzdelávanie a tvorivé aktivity mladých obyvateľov je cieľom nového nízkoprahového Centra mládeže, ktoré otvorili vo štvrtok (21. 3.) v obci Jarovnice v okrese Sabinov. TASR o tom informoval rozvojový manažér obce Michal Šľachta.



Iniciatíva na vytvorenie Centra mládeže vyplynula podľa jeho slov z prianí samotných mladých ľudí obce a ich túžby po mieste, kde by sa mohli stretnúť, učiť, rozširovať svoje schopnosti a realizovať svoje nápady.



Na otvorení sa okrem starostu obce Floriána Giňu, prednostky obecného úradu Janky Marcinčinovej a poslancov obecného zastupiteľstva zúčastnili aj poslankyne Národnej rady SR Andrea Turčanová, Ingrid Kosová a zástupca Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Tomáš Juskiv, ako aj mladí ľudia, pre ktorých bolo centrum vytvorené.



"Investícia do našich mladých je investíciou do budúcnosti našej obce. Veríme, že Centrum mládeže poskytne platformu, ktorá pomôže našim mladým ľuďom rozvinúť ich potenciál, a stanú sa aktívnymi členmi našej spoločnosti. Tešíme sa na mnoho úspešných príbehov, ktoré sa tu začnú písať," povedal počas otvorenia centra starosta obce Giňa.



"Sme hrdí, že môžeme podporiť mladých ľudí v Jarovniciach a poskytnúť im priestor, kde môžu rásť a učiť sa v bezpečnom a povzbudzujúcom prostredí," doplnila Marcinčinová.



Otvorenie centra je podľa Šľachtu len začiatkom dlhodobej vízie obce Jarovnice. "Programy a aktivity, ktoré centrum ponúka, sú navrhnuté tak, aby reagovali na potreby a záujmy mladých ľudí v obci. Zámerom je nielen podporovať ich talent a kreativitu, ale aj povzbudiť ich k aktívnej účasti na komunitnom živote a rozvoji obce. Odborný tím centra bude pracovať spoločne s mladými ľuďmi na tom, aby sa stali sebavedomými a zodpovednými občanmi schopnými prispievať do spoločnosti. Centrum takisto poskytne priestor pre dobrovoľnícke projekty a spoluprácu s miestnymi školami a organizáciami," priblížil Šľachta s tým, že centrum je otvorené pre všetkých mladých ľudí z obce a okolia.



Náklady na projekt predstavovali takmer 6000 eur. Podľa Šľachtu išlo o rekonštrukciu priestorov, v ktorých predtým sídlilo komunitné centrum. "Obec financovala tieto výdavky z vlastného rozpočtu a svojpomocne. Do úpravy priestorov boli priamo zapojení aj mladí ľudia, najmä čo sa týka výzdoby a výberu zariadenia," doplnil.