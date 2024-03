Cieľom SOŠ Pruské je umiestňovať čo najviac študentov do praxe

Trenčín 12. marca (TASR) - Zlepšenie fungovania duálneho vzdelávania a spolupráce medzi zamestnávateľmi a školou bolo hlavným cieľom workshopu Ako ďalej v agrorezorte v Strednej odbornej škole (SOŠ) Pruské v Ilavskom okrese. Informovala o tom riaditeľka školy Janka Fedorová.



Cieľom jedinej poľnohospodárskej školy v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) je podľa nej ponúknuť žiakom nielen teoretické znalosti, ale aj možnosť zapojiť sa do reálnych pracovných situácií, kde sa naučia zručnosti a postupy, ktoré nenájdu v učebniciach.



"Naším cieľom je umiestňovať čo najviac študentov do reálnej praxe, pretože tam sa naučia, ako jednotlivé firmy fungujú, ako prebieha samotný pracovný proces. Stáva sa už pravidlom, že študenti, ktorí pracovali vo firmách formou duálneho vzdelávania, sa neskôr stávajú platnými členmi pracovného tímu jednotlivých firiem," povedala riaditeľka.



Zástupcovia poľnohospodárskych firiem, predajcov poľnohospodárskej techniky a reprezentanti potravinárskeho odvetvia diskutovali v rámci workshopu aj o možnostiach, ako zlepšiť nedostatok pracovnej sily a zefektívniť systém náborovania žiakov. Škola aktívne hľadá spôsoby, ako zlepšiť spojenie medzi trhom práce a vzdelávaním, keďže práve v poľnohospodárstve dlhodobo chýba kvalifikovaná pracovná sila.



V aktuálnom školskom roku má SOŠ Pruské deväť žiakov v troch rôznych firmách v rámci duálneho vzdelávania, po certifikácii Mäsokombinátu Púchov by sa ich počet mal ešte zvýšiť.