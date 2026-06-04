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ČIERNE BODKY V BRATISLAVSKÝCH JAZERÁCH: Sú pre ľudí nebezpečné?
Na hladine vody vytvára čierne povlaky zrnitej štruktúry ako napríklad sadze popadané do vody.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava zaznamenal na niektorých vodných plochách v Bratislavskom kraji výskyt Stentora amethystinus alebo tzv. nálevníka. Pozorovať ho možno ako čierne bodky, ktoré však podľa úradu nepredstavujú zdravotné riziko. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.
„V predsezónnych výsledkoch z laboratórnych analýz kvality vody bol v biologických ukazovateľoch zistený výskyt tzv. čiernych bodiek na prírodných vodných plochách Vajnorské jazero a Nové Košariská,“ ozrejmil RÚVZ.
Priblížil, že ide o jednobunkový organizmus živočíšneho pôvodu, ktorý je citlivý na viditeľné svetlo a za priaznivých podmienok je jeho výskyt vo vode voľným okom viditeľný. Na hladine vody vytvára čierne povlaky zrnitej štruktúry ako napríklad sadze popadané do vody. „Jeho prítomnosť vo vode nie je zdravotne významná, avšak pri jeho premnožení môže z estetického hľadiska spôsobiť znečistenie plaviek čiernymi bodkami,“ dodal úrad.
„V predsezónnych výsledkoch z laboratórnych analýz kvality vody bol v biologických ukazovateľoch zistený výskyt tzv. čiernych bodiek na prírodných vodných plochách Vajnorské jazero a Nové Košariská,“ ozrejmil RÚVZ.
Priblížil, že ide o jednobunkový organizmus živočíšneho pôvodu, ktorý je citlivý na viditeľné svetlo a za priaznivých podmienok je jeho výskyt vo vode voľným okom viditeľný. Na hladine vody vytvára čierne povlaky zrnitej štruktúry ako napríklad sadze popadané do vody. „Jeho prítomnosť vo vode nie je zdravotne významná, avšak pri jeho premnožení môže z estetického hľadiska spôsobiť znečistenie plaviek čiernymi bodkami,“ dodal úrad.