Čierne skládky a odpad na Príslope odpratáva aktivista už štyri roky

Oravský Podzámok 31. júla (TASR) – Študent Andrej Zjavka z Oravského Podzámku už takmer štyri roky bezodplatne zbiera odpad v okolí sedla Príslop, ktoré tvorí hranicu okresov Dolný Kubín a Námestovo. Likviduje tamojšie čierne skládky, čistí odpočívadlo pri frekventovanej ceste i neďaleký les. Hovorí, že mnohokrát o kvalite a čistote životného prostredia len rozprávame, no je nutné robiť aj reálne kroky a zmeniť naše myslenie.



Mladý ekoaktivista vyzbieral vo svojom okolí 432 vriec odpadu. "Bolo to z vlastnej iniciatívy, vybral som si túto lokalitu preto, lebo je to frekventované miesto, kde sa kopí odpad. Veľmi mi záleží na životnom prostredí a na našej planéte. Ľudia sú rôzni, ale verím, že do budúcnosti máme nádej, že sa situácia zmení," uviedol pre TASR. V lokalite, kde upratuje, našiel podľa svojich slov štyri miesta s čiernymi skládkami. Dodal, že pomáha aj obec Oravský Podzámok. Tá zabezpečuje pravidelný odvoz vriec, ktoré vyzbiera.



Aktivita študenta Spojenej školy internátnej v Námestove je motiváciou aj pre ďalších jeho spolužiakov. Myšlienka sa zapáčila jeho učiteľke Miroslave Kvakovej, ktorá sa rozhodla, že ju ďalej rozvinú. Zapojili sa do projektu Mladých reportérov pre životné prostredie. Aktuálne je v ňom sedem študentov námestovskej školy, na ďalší ročník evidujú ešte väčší záujem. V medzinárodnom kole s ich ekologicky ladenou reportážou získali druhé miesto. Založili tiež školský časopis s rubrikou Ekookienko, námety si žiaci pripravujú sami. Podľa učiteľky je veľká časť fotografického a písomného materiálu z ich rúk.



Kvaková priblížila, že deti si vďaka týmto aktivitám začali viac uvedomovať a všímať, ako vyzerá ich okolie. "I predtým sme mali ako škola rôzne ekologické podujatia, upratovania, no teraz si študenti začali všímať čistotu svojho okolia aj v rámci svojho súkromného času," vyzdvihla učiteľka.