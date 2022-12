Čiernohronská železnica organizuje Mikulášske jazdy vláčikom

Čierny Balog 8. decembra (TASR) – Na Čiernohronskú železnicu (ČHŽ) zavíta Mikuláš trochu oneskorene, a to v sobotu 10. decembra. Termín organizátori nevybrali náhodne. V tento deň slávnostne obnovuje svoju prevádzku švajčiarska Waldenburgská železnica, od ktorej nezisková organizácia ČHŽ získala električkové vozidlá. Tie sa majú stať súčasťou regionálnej dopravy na Horehroní. TASR o tom informovala marketingová manažérka ČHŽ Aneta Orolínová.



"Tento rok sme oslavu Mikuláša spojili aj s prehliadkou električkových vozidiel pre verejnosť. Máme za sebou skúšobné jazdy a veríme, že už čoskoro v nich prevezieme prvých cestujúcich," konštatoval Aleš Bílek, riaditeľ železnice.



Podľa neho fakt, že za 614 dní sa Švajčiarom podarilo prebudovať železnicu na väčší rozchod, je v mnohých smeroch inšpiratívny. "My sme počas leta sprevádzkovali jednu súpravu s elektrocentrálou CAT a overili tak priechodnosť a kompatibilitu švajčiarskych vozidiel po karpatských koľajach bývalej lesnej železnice. Prvotné skúšky dopadli veľmi dobre," zdôraznil Bílek.



Návštevníci sa popri jazde vláčikom môžu bližšie oboznámiť i s projektom revitalizácie ČHŽ. "Veríme, že jeho prvá etapa sa úspešne rozbehne už na budúci rok," dodal Bílek.



Mikulášske jazdy patria na ČHŽ už k tradičným podujatiam. "Organizujeme ich takmer 30 rokov. Mnohé rodiny s deťmi sa k nám vracajú, a to je pre nás a našu prácu najväčšia odmena a zadosťučinenie," uzavrel riaditeľ železnice.



ČHŽ patrí medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie v banskobystrickom regióne. Ročne ju navštívi okolo 70.000 turistov a prepraví vyše 130.000 cestujúcich.