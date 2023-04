Čiernohronská železnica oslávi prvé vypravenie turistického vlaku

Čierny Balog 28. apríla (TASR) - Na Čiernohronskej železnici (ČHŽ) si počas nadchádzajúceho predĺženého víkendu pripomenú už 31. výročie vypravenia prvého turistického vlaku. Súčasťou podujatia bude v pondelok (1. 5.) aj slávnostné otvorenie Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. TASR o tom informovala marketingová manažérka ČHŽ Aneta Orolínová.



Vlaky ČHŽ budú počas víkendu a v pondelok jazdiť podľa pravidelného cestovného poriadku do Vydrovskej doliny. "V nedeľu (30. 4.) sme navyše pre našich návštevníkov pridali aj smer trasy Šánske a smer Dobroč, tieto vlaky bude ťahať parná lokomotíva v časoch ako počas hlavnej letnej sezóny," dodal riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek. Prvý májový deň je pre návštevníkov od 12.00 do 15.00 h pripravené aj slávnostné otvorenie Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline a sprievodný program.



Novinkou tohtoročnej sezóny je sprevádzkovanie švajčiarskych električiek, ktoré ČHŽ získala v medzinárodnej súťaži. "Ukazuje sa ako nevyhnutné, aby sa železnička určitým spôsobom profesionalizovala a finančne stabilizovala. Jednou z ciest by mohlo byť, že by miestnym obyvateľom slúžila aj ako verejná doprava," uviedol Bílek.



Prvý turistický vlak ČHŽ bol vypravený pred 32 rokmi, konkrétne 1. mája 1992 o 12.00 h. Súpravu s parnou lokomotívou a šiestimi vozňami riadil na dvojkilometrovej trase vtedajší minister kultúry Ladislav Snopko. Na Horehroní patrí ČHŽ k najnavštevovanejším turistickým atrakciám, ročne ju navštívi približne 70.000 ľudí. Za 31 rokov novodobej prevádzky prepravila už viac ako tri milióny cestujúcich.