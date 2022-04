Čiernohronská železnica otvára sezónu počas veľkonočného víkendu

Čierny Balog 15. apríla (TASR) – Čiernohronská železnica (ČHŽ), ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie v Banskobystrickom samosprávnom kraji a ročne ju navštívi až 70.000 turistov, otvára svoje brány už počas veľkonočných sviatkov, v sobotu (16. 4.).



Ako uviedol Aleš Bílek, riaditeľ ČHŽ, po dvojročnej prestávke, keď sa otvorenie železnice neustále posúvalo pre protipandemické opatrenia, sa vrátili k osvedčenému skoršiemu termínu. V sobotu bude jazdiť aj parná lokomotíva a počas dňa bude v Lampárni podávané obedové menu s ukrajinskými špecialitami. To pripravia rodiny, ktorým nezisková organizácia poskytla vo svojich prenajatých priestoroch dočasné útočisko.



„Otvorenie sezóny je pre nás vždy veľkou udalosťou. Tento rok to vnímame o čosi intenzívnejšie. V kontexte aktuálnej situácie s vojnou na Ukrajine sme si uvedomili, ako železnička za uplynulých pár rokov vyrástla a kam sa posunula. V minulosti sme boli takmer úplne odkázaní na pomoc druhých, dobrovoľníkov a sponzorov, dnes dokážeme vďaka rastúcej návštevnosti pomáhať aj my,“ konštatoval Bílek.



ČHŽ po vypuknutí konfliktu ponúkla ubytovanie pre 13 vojnových utečencov. „Príbehy týchto ľudí nemedializujeme. Snažíme sa im poskytnúť pocit bezpečia a pomôcť im začleniť sa do každodenného života. Ide najmä o matky s deťmi. Počas leta sme ich zamestnali u nás. Dievčatá dvakrát do týždňa absolvujú hodiny slovenčiny. Návštevníkov však prosíme o zhovievavosť pri komunikácii,“ dodal Bílek.



Vlaky ČHŽ od Bielej soboty premávajú podľa pravidelného cestovného poriadku dostupného na stránke www.chz.sk. O plánovaných akciách železnica informuje aj na sociálnej sieti.



„Do sezóny vstupujeme s veľkým rešpektom. Zvyšovanie cien má priamy dosah aj na našu prevádzku, čo sa už odzrkadlilo na prvých objednávkach uhlia, nafty a ďalšieho materiálu. Ostávame však optimistickí a takmer po dvoch rokoch pandémie sa už tešíme na prvé stretnutia s turistami, našimi podporovateľmi a dobrovoľníkmi,“ poznamenal Bílek.