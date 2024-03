Čiernohronská železnica otvára v sobotu pre návštevníkov novú sezónu

Čierny Balog 30. marca (TASR) - Čiernohronská železnica (ČHŽ) v Čiernom Balogu otvára v sobotu novú sezónu pre návštevníkov horehronského regiónu. TASR to potvrdil riaditeľ železnice Aleš Bílek.



Dodal, že v sobotu ráno sa začala pravidelná každodenná sezónna prevádzka železničky na trasách Dobroč a Šánske s možnosťami návštevy rozhľadne na Pustom vrchu. Môže to byť aj v nadväznosti na cyklodreziny Hrončianskou dolinou. "Trasa do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline je pre kôrovcovú kalamitu zatiaľ mimo pravidelnej prevádzky," objasnil. Obľubujú ju nielen rodiny s deťmi, býva aj častým cieľom pre školské zájazdy a táborové výlety. Počas školských letných prázdnin tak na tejto trase počítajú iba s vyhliadkovou jazdou, bez možnosti vystúpenia. Súčasne v sobotu otvárajú aj múzeum a predajňu suvenírov na stanici v Čiernom Balogu.



Prvý turistický vlak ČHŽ vypravili pred vyše 30 rokmi, konkrétne 1. mája 1992 o 12.00 h. Súpravu s parnou lokomotívou a šiestimi vozňami riadil na dvojkilometrovej trase vtedajší minister kultúry Ladislav Snopko. Na Horehroní patrí ČHŽ k najnavštevovanejším turistickým atrakciám, ročne ju navštívi približne 70.000 ľudí. Pravidelný cestovný poriadok aj platný cenník možno nájsť na webovej stránke ČHŽ.