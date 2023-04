Čiernohronská železnica vypraví prvé vlaky počas veľkonočnej soboty

Čierny Balog 4. apríla (TASR) – Počas nadchádzajúceho veľkonočného víkendu Čiernohronská železnica (ČHŽ) otvára novú sezónu pre návštevníkov horehronského regiónu. Prvé vlaky vypraví 8. apríla a od tohto dátumu do 30. júna budú premávať do Vydrovskej doliny denne, pri zakúpení aspoň šiestich celých vstupeniek. TASR o tom v utorok informovala marketingová manažérka železnice Aneta Orolínová.



"Zima bola pre nás náročná. Medializovaný boj za záchranu ČHŽ nás stojí mnoho síl a ešte viac financií. Možno aj preto majú tohtoročné sviatky jari pre nás o čosi väčší symbolický význam. Nové začiatky, nové radosti, nové odhodlanie," konštatoval riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek.



Trasa do Vydrovskej doliny ústi do Lesníckeho skanzenu a obľubujú ju nielen rodiny s deťmi, ale býva častým cieľom aj pre školské zájazdy a táborové výlety. Na ostatné trasy vyrazia vlaky ČHŽ do 30. júna len na objednávku vopred. Letná turistická sezóna sa začne 1. júla.



"Ľudia nezabúdajú na silný príbeh, ktorý si táto železnica so sebou nesie. Tento rok si navyše pripomíname krásne a dôležité výročie. Pred 40 rokmi vznikli prvé dobrovoľnícke tábory Strom života. Vďaka odvahe, najprv hŕstky a neskôr mnohých ľudí, sa podarilo zachrániť malú železnicu s obrovským významom," zdôraznil Bílek.



Pravidelný cestovný poriadok aj platný cenník možno nájsť na webovej stránke ČHŽ a na sociálnej sieti. Železnica patrí medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie v regióne, ročne ju navštívi okolo 70.000 turistov.