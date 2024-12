Čiernohronská železnica vypravila tradičné Mikulášske jazdy vláčikom

Čierny Balog 7. decembra (TASR) - Pre návštevníkov horehronského regiónu vypravila v sobotu Čiernohronská železnica (ČHŽ) Mikulášske jazdy vláčikom. TASR o tom informoval riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek s tým, že celkovo previezli približne 300 ľudí.



Dodal, že električka jazdila v smere Čierny Balog - Vydrovo a spať. Trasa do Vydrovskej doliny ústi do Lesníckeho skanzenu a obľubujú ju nielen rodiny s deťmi, býva aj častým cieľom pre školské zájazdy a táborové výlety. Ďalšími boli Čierny Balog - Dobroč a späť i Čierny Balog - Šánske a späť. V sobotu prišli do vláčika aj rodiny s deťmi. Súčasťou jazdy boli vianočné piesne, svetielka i sviatočný punč. Záujemcovia si tiež mohli vyrobiť svoj vlastný perník i vianočnú ozdobu. "Vo vyhriatom vláčiku robili turistom spoločnosť Mikuláš s balíčkami, čert i anjel," povedal.



Mikulášske jazdy patria na ČHŽ už k tradičným podujatiam. "Organizujeme ich 34. rok. Mnohé rodiny s deťmi sa k nám vracajú, a to je pre nás a našu prácu najväčšia odmena," uzavrel riaditeľ železnice.



Ako ďalej uviedol, najbližšie pre záujemcov pripravujú adventné jazdy vláčikom, podrobnejšie informácie však zverejnia na webe ČHŽ. Podľa neho záujem býva aj o Silvestrovské jazdy.



Prvý turistický vlak ČHŽ bol vypravený pred vyše 30 rokmi, konkrétne 1. mája 1992 o 12.00 h. Súpravu s parnou lokomotívou a šiestimi vozňami riadil na dvojkilometrovej trase vtedajší minister kultúry Ladislav Snopko. Na Horehroní patrí ČHŽ k najnavštevovanejším turistickým atrakciám, ročne ju navštívi približne 70.000 ľudí. Pravidelný cestovný poriadok aj platný cenník možno nájsť na webovej stránke ČHŽ.