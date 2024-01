Čiernohronská železnica vypravila v sobotu Trojkráľovú električku

Čierny Balog 6. januára (TASR) - Pre návštevníkov horehronského regiónu vypravila Čiernohronská železnica (ČHŽ) v sobotu Trojkráľovú električku. TASR informoval riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek s tým, že celkovo previezli viac ako 150 ľudí.



Dodal, že električka jazdila aj v smere Čierny Balog - Vydrovo. Trasa do Vydrovskej doliny ústi do Lesníckeho skanzenu a obľubujú ju nielen rodiny s deťmi, býva aj častým cieľom pre školské zájazdy a táborové výlety. Ďalšími boli Čierny Balog - Dobroč i Čierny Balog - Šánske. Turisti sa tiež mohli povoziť na trase Krám - Šánske.



Podľa neho napriek nepriaznivému počasiu prišli v sobotu do električky aj rodiny s deťmi. Spomenul, že v jej interiéri aj kúrili. "Trojkráľovú jazdu sme v minulosti organizovali, potom bola prestávka. Na Silvestra sme mali veľa návštevníkov, tak sme pokračovali aj na Troch kráľov," objasnil s tým, že v posledný deň starého roka previezli 350 turistov. "Bolo veľmi veľa ľudí, sú na to naučení. Boli aj návštevníci z Kanady a zo Švajčiarska," podotkol. Doplnil, že najbližšie pre záujemcov pripravujú fašiangové jazdy vláčikom.



Prvý turistický vlak ČHŽ bol vypravený pred vyše 30 rokmi, konkrétne 1. mája 1992 o 12.00 h. Súpravu s parnou lokomotívou a šiestimi vozňami riadil na dvojkilometrovej trase vtedajší minister kultúry Ladislav Snopko. Na Horehroní patrí ČHŽ k najnavštevovanejším turistickým atrakciám, ročne ju navštívi približne 70.000 ľudí.



Pravidelný cestovný poriadok aj platný cenník možno nájsť na webovej stránke ČHŽ.