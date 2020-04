Čiernohronská železnica získala 17 vozňov zo Švajčiarska

Banská Bystrica/Čierny Balog 14. apríla (TASR) - Celkom 17 električkových vozňov a príslušnú infraštruktúru zo švajčiarskeho kantónu Basel získala do svojho portfólia nezisková organizácia Čiernohronská železnica (ČHŽ). So svojím projektom revitalizácie Čiernohronskej doliny uspela v konkurencii šiestich projektov z celého sveta, ktoré sa vo Švajčiarsku o elektrovlaky uchádzali.



Električky budú aj s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) jazdiť Čiernohronskou dolinou a okrem turistických cieľov budú zabezpečovať aj mobilitu do práce – do Železiarní Podbrezová a Zlievarní Hronec (ZLH Plus Hronec). Projektu, ktorý prispeje k rozvoju regiónu Horehronia, vyjadrilo v auguste minulého roku podporu a súčinnosť aj Zastupiteľstvo BBSK.



S víziou modernizácie verejnej dopravy v Čiernohronskej doline na Horehroní prišiel Aleš Bílek, dlhoročný riaditeľ ČHŽ, v čase, keď BBSK robí kroky k príprave Integrovaného dopravného systému (IDS) aj na základe plánu udržateľnej mobility (PUM), ktorý je v spracovaní.



Momentálne ČHZ vypracováva na svoje náklady definitívnu projektovú dokumentáciu na obnovu a elektrifikáciu železničného úseku budúcej trate Podbrezová – Valaská - Hronec - Čierny Balog. Predpokladá sa, že trať by mohlo v budúcnosti využívať približne 1000 cestujúcich denne.



"Čo sa týka časového odhadu, za ideálneho stavu očakávame realizáciu a dokončenie celého projektu revitalizácie Čiernohronskej doliny do piatich rokov," uviedol Bílek. "Máme za sebou zatiaľ prvý krok. Teraz sa od nás očakáva preskúmať, vyhodnotiť, prípadne nastaviť možnosti financovania celého projektu. Počítame aj s využitím dostupných dotačných programov. Nasledovať bude stavebné konanie a samotná realizácia obnovy trate dolinou," doplnil.



Ponuka električiek s atypickým koľajovým rozchodom je v Európe limitovaná. "Získaním električiek zo Švajčiarska za 80.000 švajčiarskych frankov sme ušetrili približne 51 miliónov eur, ktoré by sme museli vynaložiť, ak by sme kupovali nové vozne," pripomenul Bílek. Električkové vozne budú na Slovensko prepravené v marci 2021 a okrem náročnej prepravy bude dovtedy potrebné pripraviť i pozemok a halu na ich deponovanie.



"Moja návšteva u veľvyslanca Švajčiarska vyznela pre náš projekt veľmi povzbudivo a v kombinácii so zanietením Aleša Bíleka som predpokladal, že táto aktivita je odsúdená na úspech," povedal predseda BBSK Ján Lunter. "Tento rozvojový projekt jednoznačne zintenzívni rozvoj cestovného ruchu v regióne Horehronie a prispeje tak k finančnej a personálnej stabilizácii činností súvisiacich s ochranou národnej kultúrnej pamiatky Čiernohronská železnica, vykonávanej už vyše 35 rokov predovšetkým dobrovoľníkmi," dodal.



Na realizácii prvej fázy projektu sa intenzívne podieľali Rozvojová agentúra BBSK, oddelenie dopravy Úradu BBSK, a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie.



Nezisková organizácia Čiernohronská železnica ročne prevezie 70.000 návštevníkov a je tak jednou z najnavštevovanejších atrakcií v rámci BBSK.