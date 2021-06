Čiernohronská železnica získala švajčiarske električky

Hronec 25. júna (TASR) – V horehronskej obci Hronec v piatok slávnostne zodvihli zberač na novozískanej švajčiarskej električke Čiernohronskej železnice (ČHŽ) a aj týmto spôsobom organizátori upriamili pozornosť na program Európskeho roku železníc 2021. Predchádzala tomu konferencia v blízkom Osrblí, na ktorej odborníci z oblasti dopravy, krajinotvorby a ekológie diskutovali o progresívnych možnostiach dopravy, ekologických dopravných moderných systémoch, územnom rozvoji či úlohe úzkokoľajnej železnice v regióne.



„Cieľom kvalitnej regionálnej dopravy je chrániť životné prostredie a vytvárať udržateľné podmienky pre život vo vidieckom prostredí. Aby ľudia neodchádzali žiť do miest, ale naopak, aby do nich z dôvodu ponúknutých perspektív prichádzali noví obyvatelia. Veríme, že pravidelná regionálna doprava na ČHŽ tomu výrazným spôsobom v budúcnosti pomôže,“ konštatoval Aleš Bílek, riaditeľ ČHŽ.



Konferencia na Horehroní pripomenula úspech ČHŽ, ktorá za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) nadobudla švajčiarske elektrické vozidlá pre plán revitalizácie Čiernohronskej doliny. Odborným garantom je Žilinská univerzita.



„Električky zo Švajčiarska, ktoré ČHŽ získala v medzinárodnej súťaži, by sa mali stať súčasťou Integrovaného dopravného systému BBSK a v budúcnosti by mali rozvíjať ekologickú dopravu v regiónoch. Naša železnica sa pripravuje na zdokonalenie a rekonštrukciu tratí tak, aby ju bolo možné využívať ako ekologický a kvalitný verejný dopravný prostriedok. V pláne je elektrifikácia 17-kilometrového úseku z Čierneho Balogu do Podbrezovej. Prevádzka historických parných vlakov ostane zachovaná,“ vysvetlil Bílek.