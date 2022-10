Čierny Balog bude mať po 16 rokoch nového starostu

Čierny Balog 29. októbra (TASR) – Obec Čierny Balog v okrese Brezno s vyše 5000 obyvateľmi bude mať po 16 rokoch nového starostu. V najväčšej obci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) si obyvatelia nové vedenie vyberajú spomedzi pätice kandidátov.



V Čiernom Balogu je pre spojené komunálne voľby vytvorených päť volebných okrskov. Ľudia volia na obecnom úrade, na základnej škole v miestnej časti Jánošovka a v materských školách v miestnych častiach Krám a Dobroč. O kreslo v 13-člennom obecnom zastupiteľstve sa uchádza 18 kandidátov.



"Volebná miestnosť bola otvorená o 7.00 h, 7.01 h sme mali prvého voliča. Priebeh volieb je pokojný, účasť sa mi doposiaľ zdá trochu nižšia ako v roku 2018," uviedol pre TASR predseda okrskovej volebnej komisie zriadenej na obecnom úrade Peter Ambros.



V najväčšej obci BBSK sa doterajší starosta František Budovec rozhodol po štyroch funkčných obdobiach viac nekandidovať. "Už aj pred štyrmi rokmi som zvažoval, či ešte pokračovať. Vtedy boli rozrobené nejaké projekty, hlavne kanalizácia bola tesne po dokončení a bolo to treba ešte celé dotiahnuť," uviedol pre TASR Budovec s tým, že po 16 rokoch vo funkcii sa cítil vyčerpaný a rozhodol sa vrátiť k svojej pôvodnej profesii.



Od nového vedenia očakávajú obyvatelia Čierneho Balogu najmä nový impulz či viac energie. "Myslím si, že už to bolo skôr jednotvárne. Nemyslím si, že pán starosta viedol obec zle, ale už to chce nejaký nový impulz. Možno to už aj on tak cítil, že táto obec potrebuje zmenu," povedal pre TASR obyvateľ obce Matúš Vozár.