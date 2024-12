Atmosféra v Dome pokojnej staroby je cez advent veľmi emotívna

Cífer 22. decembra (TASR) - Atmosféra v Dome pokojnej staroby v Cíferi (okres Trnava) je počas adventu emotívnejšia ako inokedy počas roka. Tohtoročné Vianoce strávi v zariadení 39 senioriek a seniorov. Priblížila Martina Valková, vedúca zariadenia, ktoré prevádzkuje Trnavská arcidiecézna charita.



Len zopár klientov zariadenia strávi Štedrý deň s rodinou. Dôvodov je podľa Valkovej viacero. "Ten prvý dôvod je zdravotný. Seniorky a seniori majú ťažší zdravotný stav a potrebujú zdravotnú starostlivosť. U nás pre ňu majú vytvorené dobré podmienky, ktoré by im inde chýbali. Niektorí už, žiaľ, nemajú blízkych a máme aj klientov, ktorí sú s rodinami len v občasnom kontakte," ozrejmila.



Rodinní príslušníci sa mohli so seniormi stretnúť a najesť na spoločnom predvianočnom stretnutí. "Pomodlili sa spolu v kaplnke, spievali koledy, hral im harmonikár. Sme radi, že sme im mohli vytvoriť takýto priestor. Aj oni sami boli za to vďační," podotkla.



Náladu seniorom vylepšujú aj návštevy detí, žiakov a folkloristov, s ktorými si zaspievajú ľudové piesne. Tí s lepším zdravotným stavom chodia na prechádzky či na výlety. "Na Štedrý deň si po večeri rozbalíme darčeky. V tomto smere nám pomáhajú viaceré iniciatívy, ktoré zapájajú verejnosť, aby obdarila seniorov. Vďaka nim sú obdarené aj osamelé klientky a klienti," dodala Valková. Na Silvestra sa budú v zariadení premietať fotografie z uplynulého roka a seniori si posedia pri veselej hudbe.



Trnavská arcidiecézna charita zabezpečuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby. Na ceste zo zložitej životnej situácie pomáha vo svojich službách a zariadeniach rodinám, seniorom, ľuďom so zdravotnými problémami, ako aj ľuďom bez domova. Pôsobí na území od Nového Mesta nad Váhom cez Trnavu po Dunajskú Stredu.