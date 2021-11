Cigaretovými ohorkami vhodenými do košov môžu Hlohovčania hlasovať

Hlohovec 3. novembra (TASR) – Do šiestich nových hlasovacích košov môžu Hlohovčania vhadzovať cigaretové ohorky a zároveň hlasovať o otázkach, týkajúcich sa mesta. Ich inštaláciu iniciovala dobrovoľnícka organizácia Dozor HC a v rámci participatívneho rozpočtu ho podporil Trnavský samosprávny kraj. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



„Cieľom je znížiť počet ohorkov hodených na zem. Zároveň môže plný kôš ohorkov pôsobiť na ľudí odpudzujúco, čo by mohlo odradiť budúcich fajčiarov a možno presvedčiť aj niektorých súčasných, aby prestali. Nefajčiari si pri potrebe zahlasovať možno uvedomia, koľko voľne pohodených ohorkov sa na zemi vlastne nachádza, lebo sme už všetci akosi nastavení, že si tento mikroodpad nevšímame alebo ho považujeme za bežnú súčasť našich trávnikov. Úplne ideálny stav by bol, keby ľudia mali takú silnú potrebu hlasovať, že sa odhodlajú na zber ohorkov zo zeme. Možno nám k tomu dopomôže vhodne zvolená otázka,“ uviedol spracovateľ projektu Marián Ježík.



Koše sú odolné, vyrobené z ocele a tvrdeného skla a umiestnené v lokalitách, kde problém s týmto druhom odpadu pretrváva - v areáli polikliniky, na autobusovej zastávke na Ulici SNP, na železničnej stanici a priestranstve oproti nej a tiež pri parku na Ulici R. Dilonga. K hlasovaniu by mali povzbudzovať otázky na košoch, vybrané v závislosti od lokality, kde sa nachádzajú. Hlasovací kôš bude vyprázdnený, keď sa ohorkami zaplní jedna priestor pre jednu z dvoch možných odpovedí.