Cigarety patria minulosti

Bratislava 7. decembra (OTS) - Svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany, kultúrne, hospodárske a turistické centrum regiónu, sa rozhodlo nasledovať cestu niektorých svetových metropol a stať sa prvým „Mestom bez dymu“ na Slovensku. Mesto sa bude snažiť motivovať obyvateľov a návštevníkov k zdravšiemu životnému štýlu, najmä k životu bez cigariet.Na nelichotivú situáciu v oblasti fajčenia na Slovensku, a teda potrebu venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť, poukazujú aj aktuálne výsledky celoslovenskej ankety, ktorú tento rok realizovali týždenníky MY Regióny () na vzorke viac ako 20 tisíc respondentov. Z jej výsledkov vyplynulo, že takmer 30 % Slovákov s týmto zlozvykom pokračuje aj napriek tomu, že si plne uvedomuje riziká, ktoré so sebou fajčenie prináša. Dôležité však je, že drvivá väčšina to chce zmeniť, avšak z vlastnej vôle dokáže prestať asi len 3 % z nich. Výsledky tiež ukazujú, že fajčiarom by najviac pomohla odborná pomoc pri odvykaní od fajčenia.Aj preto je ambíciou novo predstavenej vízie „Piešťany bez dymu“ dôraz práve na informovanosť a pomoc fajčiarom. S cieľom jej naplnenia mesto aktuálne pripravuje osvetovú kampaň pre svojich obyvateľov a návštevníkov, ktorá bude zameraná na zníženie výskytu fajčenia. Jej dôležitou súčasťou bude napríklad nová rubrika v mestskom spravodaji „Radnica informuje“, kde dospelým fajčiarom pomôže nájsť odpovede na ich otázky renomovaný psychológ Boris Štepanovič. Informovanosť a osvetu podporia aj nové prvky verejného priestoru a mestského mobiliáru, ktoré budú označené novým logom „Piešťany bez dymu“.“ vysvetľuje primátor mesta Peter Jančovič.Pri realizácii svojho zámeru sa mesto spolieha aj na spoluprácu s viacerými partnermi vrátane partnerov zo súkromného sektora. Prvým z nich je spoločnosť Philip Morris Slovakia, ktorá Piešťany pri realizácii tejto vízie podporuje a ktorá sa bude okrem iného podieľať napríklad aj na zveľaďovaní ich verejného priestoru. Za týmto účelom podpísali memorandum o spolupráci primátor mesta Peter Jančovič a Martin Medveď, generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris Slovakia. Spoločným cieľom obidvoch partnerov je obmedziť a minimalizovať negatívne dopady fajčenia.“ dopĺňa Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris na Slovensku.