Cineama umožní neprofesionálnym filmárom prezentovať svoju tvorbu

Nitra 23. marca (TASR) – Neprofesionálni filmári budú mať aj tento rok možnosť predstaviť svoju tvorbu. Do konca marca majú možnosť prihlásiť svoje práce do regionálneho kola súťaže Cineama. Organizuje ho Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre.



Cineama je najstaršou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. „Súťaž je určená deťom, mládeži i dospelým a nie je tematicky vymedzená. Jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast tvorcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej amatérskej filmovej tvorby,“ uviedli organizátori.



Amatérski filmári budú súťažiť v kategóriách animovaný, hraný a dokumentárny film, publicistika, experiment a videoklip. Súťažné diela hodnotia odborné poroty zložené z aktívnych profesionálov z radov filmových tvorcov, teoretikov, publicistov a pedagógov. Hodnotenie prebieha udelením prvého, druhého a tretieho miesta a maximálne troch čestných uznaní v každej kategórii. „Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa do súťaže prihlasuje iba elektronicky,“ doplnila Zdenka Smrečková z KOS.