Činnosťou v Hriňovej našlo domov viac ako 300 opustených zvierat
Autor TASR
Hriňová 28. marca (TASR) - Za približne šesť rokov našlo vďaka dobrovoľníctvu v Hriňovej v Detvianskom okrese domov viac ako 300 opustených zvierat, boli medzi nimi aj hospodárske. TASR o tom informovala správkyňa odchytových kotercov Mia Takáč s tým, že táto činnosť je náročná, určite by s ňou však začala aj druhýkrát.
Spresnila, že dobrovoľníctvo v tejto sfére je podľa nej krásne, na druhej strane je však časovo a psychicky náročné. „Najťažšia je komunikácia s ľuďmi a pohľad na zvieratá, ktoré nemôžu za to, kde a komu sa narodili,“ objasnila. Dodala, že najkrajšie je pozerať sa na napredovanie zvierat. „Vidieť to, ako u nás prosperujú a následne dostávame pozitívne správy z nových domovov. Až neuveriteľne zahreje pri srdci, keď nám noví majitelia posielajú pozdravy,“ podotkla. Podľa nej v jej činnosti by do budúcnosti pomohla súčinnosť štátu a funkčné zákony v ochrane zvierat.
Ako uviedla, záchrane opustených zvierat a hľadaniu ich nových domov sa venuje 14 rokov. „Z toho šesť rokov som dobrovoľný správca odchytových kotercov pod Poľanou,“ poznamenala s tým, že jej dobrovoľnícka činnosť sa začala v jej rodnej Rožňave.
Miesto pre túlavé a týrané psy je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Takáč pripomína, že najčastejšie sa stretáva s prípadmi, že pes alebo mačka sú nepotrebné. Zimu zvládajú vďaka zatepleným kotercom a drevitej vlne, ktorá je podľa nej dobrý izolant. „Aj napriek tomu, že vstrebáva vlhkosť, ostáva stále suchá a zvieratá majú príjemne teplo,“ reagovala s tým, že vo výbehu sa zas zohrejú pri hre.
Záujemcovia, ktorí chcú v Hriňovej pomôcť so starostlivosťou o psy, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu: odchytovekotercehrinova1@gmail.com alebo na profil odchytových kotercov na sociálnej sieti. Písať môžu aj tí, ktorí by si v budúcnosti chceli zobrať psa do dočasnej starostlivosti.
