Činohra ŠD Košice premiéruje hru Čierna voda o paralelných svetoch

Košice 25. novembra (TASR) – Premiéru inscenácie hry Čierna voda súčasného nemeckého autora Rolanda Schimmelpfenniga uvedie Štátne divadlo (ŠD) Košice v sobotu 28. novembra na Malej scéne. V dôsledku opatrení proti pandémii ochorenia COVID-19 pôjde o prvú premiéru v tomto divadle po viac ako deviatich mesiacoch. Výnimočná bude aj tým, že si ju diváci budú môcť pozrieť v hľadisku aj v živom vysielaní cez internet.



Činoherná inscenácia je košickým režijným debutom režiséra Braňa Mazúcha, v hre účinkujú Lívia Michalčík Dujavová, Katarína Horňáková, Diana Semanová, Jakub Kuka, Andrej Palko a Martin Stolár.



Hru napísal Schimmelpfennig v roku 2014 a použil v nej tému sociálnej nerovnosti cez univerzálny príbeh lásky. "Ten príbeh v hre skúma paralelné svety, povedzme, strednej nemeckej vrstvy a vrstvy tureckých prisťahovalcov, ale, samozrejme, paralelné svety možno nájsť aj všade inde na svete, preto sme sa aj snažili v inscenácii previazať to s tou realitou slovenskou, respektíve východoslovenskou. Zároveň, sme sa snažili nezdôrazňovať tie paralelné svety tu, ale skôr diváka priviesť k tomu, aby si existenciu paralelných svetov vôbec nejako pripustil, alebo aby sa nad ňou zamyslel," priblížil pre TASR režisér.







Názov hry reprezentuje podľa neho dva paralelné obrazy alebo metafory. "Jeden obraz je, keď sme mladí a ideme večer na kúpalisko a v čiernej vode sa odrážajú hviezdy a je to magický priestor, do ktorého sa ponárame, ktorý nás pohltí a umožňuje nám zabudnúť na akékoľvek rozdiely medzi nami ľuďmi. Čierna voda v dospelosti alebo v prípade toho príbehu v strednom veku naopak symbolizuje dažďovú vodu, ktorá zmýva špinu z ulice a vlastne je to niečo temné a veľmi depresívne," konštatoval Mazúch.



Tvorcovia inscenácie využili daný priestor Malej scény s oknami s výhľadom na centrum mesta, v ktorom taktiež existujú nejaké paralelné svety. "Časť príbeh sa odohráva v novembri, čo nám krásne vyšlo na tú 'ikskrát' posunutú premiéru," dodal režisér.



Predstavenie sa odohrá pre divákov za dodržania príslušných protipandemických opatrení, prístupné bude aj prostredníctvom portálu navstevnik.online.