Činohra ŠDKE prichádza s premiériou inscenácie Otočte kone!

Košice 16. novembra (TASR) – Činohra Štátneho divadla Košice (ŠDKE) uvedie premiéru inscenácie pôvodnej hry slovenského režiséra, scenáristu a herca Jána Mikuša s názvom Otočte kone! (Smrť Jozefa Chovanca). Jej súčasťou v priestoroch Tabačky Kulturfabrik budú aj moderné technológie. TASR o tom z divadla informoval Svjatoslav Dohovič.



Ide o postdramatickú víziu, ktorá hovorí naliehavým jazykom aj o nedávnych dejinách. "Obeťou divadelnej poézie sa stáva príbeh zavraždeného Jozefa Chovanca i výlet jedného z bývalých premiérov na operu do Drážďan. Výsek sveta z jednej letiskovej haly a spirituálny odkaz biblickej figúry sv. Pavla je svojbytným príspevkom do diskurzu súčasnej slovenskej drámy," informovalo divadlo.



Podľa Mikuša je uvedený príbeh aj o zrode a odlete emócií. Zároveň ide o divadelnú hru, ktorá opúšťa javisko a začína používať moderné technológie, a to predovšetkým naživo snímané video. "Je to, samozrejme, trochu technicky náročné, tak verím, že sa nám to podarí, že s tým skúsime experimentovať a že diváci budú mať možno aj iný typ zážitku, než na aký boli zvyknutí," dodal.







Oceňuje, že v rámci projektu Medziscéna došlo k spojeniu ŠDKE a alternatívneho priestoru Tabačky Kulturfabrik. "Inscenácia by mala byť aj o tom, že sa v nej stretnú ľudia z rôznych svetov, ktorí spolu na javisku strávia čas a prežijú nejaké emócie," doplnil Mikuš.



Okrem hercov Činohry ŠDKE Lívie Michalčík Dujavovej, Mateja Marušina a Jakuba Kuku hosťujú v novej inscenácii Zuzana Psotková a Zuzana Burianová, ako aj člen operného zboru Peter Raši, študenti Konzervatória na Timonovej ulici a ďalší.



Premiéra je naplánovaná v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik v sobotu (19. 11.) o 19.00 h.