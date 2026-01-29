< sekcia Regióny
Činohra Slovenského národného divadla premiéruje Watsonovcov
Veľkú časť predstavenia tvoria kolektívne scény.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) premiéruje 31. januára inscenáciu Watsonovci, ktorá divákom ponúkne „dialóg minulosti so súčasnosťou“. Ide o nedokončený román anglickej spisovateľky Jane Austenovej (1775 - 1817) v modernej dramatickej adaptácii Laury Wadeovej. Po hre súčasnej anglickej dramatičky a scenáristky, pracujúcej „s motívmi identity, rodinnej konštelácie a spoločenského zrkadlenia“, siahol režisér Marián Amsler, postaral sa aj o preklad.
„Hneď ako som ju čítal, som sa do nej zamiloval, mal som pocit, že so mnou komunikuje a že by mohla komunikovať aj s divákmi Slovenského národného,“ uviedol Amsler na štvrtkovej tlačovej konferencii k novému činohernému titulu.
„Som vzrušená z toho, kam nás toto katapultuje, pretože je to dobrodružstvo, svojím spôsobom experiment, aj keď veľmi zrozumiteľný a tematicky zaujímavý,“ poznamenala dramaturgička Darina Abrahámová.
Priznala, že oceňovanú Wadeovej hru s témami dobových manierov a hodnôt, vydaja, osobného šťastia, identity, slobody, kreativity a hraníc týchto aspektov našla prostredníctvom textov divadelnej kritiky. „Je to zázrak divadla, že vie z nedokončeného literárneho diela prejsť vo veľmi modernú súčasnú hru, ktorá však nerešpektuje prirodzené fyzikálne pravidlá času a priestoru. Je to silný mentálno-kreatívny priestor,“ dodala.
Inscenácia sa začína ako príjemný Austenovej román, divákom môže pripomenúť ikonické tituly ako Pýcha a predsudok, Emma či Rozum a cit. Všetko sa zvrtne v momente, keď do deja vstúpi súčasná spisovateľka Laura (alter ego skutočnej autorky Laury Wadeovej), ktorú stvárňuje Zuzana Fialová. „Je to inteligentné a rozkošné, pritom koľko je v tom hĺbok. Každá divácka úroveň si v tom môže nájsť svoj level vnímania, či už komediálny alebo aj hlboký, keď si Lauru predstavíme ako metaforu štátu,“ komentovala Fialová činohernú novinku SND, ktorá je podľa nej obdivuhodný dramaturgický, režisérsky a výtvarný počin. „Je to krásne výtvarné predstavenie,“ podčiarkla herečka.
Laura Wadeová napísala odvážnu divadelnú verziu Austenovej nedokončeného románu Watsonovci v roku 2018. „Z Austenovej si vzala to najlepšie a vystužila to svojou skúsenosťou ženy 21. storočia,“ hovorí režisér Amsler k inscenácii, v ktorej sa postavy z 19. storočia konfrontujú s myslením autorky.
Veľkú časť predstavenia tvoria kolektívne scény. Celý inscenačný tím podľa Amslera rozvíja dialóg medzi minulosťou a súčasnosťou. Scénu navrhla Eva Zezula Jiříkovská, kostýmy Marija Havran, autorom hudby, ktorá rovnako mieša dobové nástroje a melódie s elektronickými a súčasnými prvkami, je Ivan Acher.
V úlohe Emmy Watsonovej sa predstaví Barbora Andrešičová, v ďalších postavách Zuzana Porubjaková, Monika Hilmerová, Dušan Tarageľ, Ingrid Timková, Anna Magdaléna Hroboňová, Jakub Rybárik, Kamila Heribanová, Božidara Turzonovová, Robert Roth, Roman Poláčik, Diana Mórová, Ondrej Kovaľ a iní.
