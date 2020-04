Cintorín v Brezovej pod Bradlom už možno navštíviť aj virtuálne

Brezová pod Bradlom 23. apríla (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom spustilo do prevádzky virtuálny cintorín, na ktorom si nielen občania mesta, ale aj širšia verejnosť a záujemcovia môžu v prípade potreby vyhľadať zosnulých podľa mena a priezviska, prípadne čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape či fotografie náhrobkov. Informoval o tom prednosta mesta Ján Michálek.



V aplikácii sa pri otvorení hrobových miest ukáže aj fotodokumentácia hrobového miesta. Je v nej zatiaľ aj desať hrobových miest s významnými rodákmi z Brezovej pod Bradlom. "Sú k nim pridané podrobnosti so životopisom známych osobností. Takýmto spôsobom sa snažíme nielen našim občanom, ale aj širokej verejnosti priblížiť najznámejších obyvateľov mesta," uviedol Michálek.



V súčasnosti prebieha neustála aktualizácia hrobových miest. "Do budúcnosti predpokladáme, že budú pripravené aj mapy hrobových miest, ktoré budú návštevníkom k dispozícii aj priamo na cintoríne," doplnil prednosta.



Projekt bol pôvodne realizovaný za účelom pasportizácie cintorína. "Bol vytvorený pre potreby správcu cintorína. Následne sme sa rozhodli rozšíriť využitie aj pre virtuálny cintorín a potrebu širokej verejnosti," doplnil Michálek.