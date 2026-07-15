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Cintorín v Handlovej bude mať nového správcu
Mesto na základe schváleného uznesenia pripraví ku koncu júla dohodu o ukončení spolupráce so súčasným správcom, ktorým je spoločnosť Parte so sídlom v Prievidzi.
Autor TASR
Handlová 15. júla (TASR) - Mestský cintorín v Handlovej bude mať nového správcu. Zámer výmeny správcu prerokovali mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní, nového prevádzkovateľa mesto vyberie prostredníctvom verejného obstarávania. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Mesto na základe schváleného uznesenia pripraví ku koncu júla dohodu o ukončení spolupráce so súčasným správcom, ktorým je spoločnosť Parte so sídlom v Prievidzi. „Súčasne sa z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami mesta uskutoční verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa pohrebísk v meste Handlová a jeho mestských častiach,“ uviedla prednostka mestského úradu Iveta Jurkovičová.
Doplnila, že mestskí poslanci zároveň schválili nové všeobecne záväzné nariadenie o prevádzke pohrebísk na území mesta.
„Cieľom zmeny prevádzkovateľa je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, ako i zveľadenie pohrebísk na území mesta,“ skonštatovala Paulínyová.
Samospráva ešte vo februári informovala, že až do ukončenia verejného obstarávania na nového správcu sa poplatky za nájmy hrobových mieste nevyberajú, pričom nájomcom nebudú účtované žiadne sankcie. O možnosti platieb nájmov bude mesto informovať v spolupráci s novým prevádzkovateľom.
Mesto na základe schváleného uznesenia pripraví ku koncu júla dohodu o ukončení spolupráce so súčasným správcom, ktorým je spoločnosť Parte so sídlom v Prievidzi. „Súčasne sa z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami mesta uskutoční verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa pohrebísk v meste Handlová a jeho mestských častiach,“ uviedla prednostka mestského úradu Iveta Jurkovičová.
Doplnila, že mestskí poslanci zároveň schválili nové všeobecne záväzné nariadenie o prevádzke pohrebísk na území mesta.
„Cieľom zmeny prevádzkovateľa je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, ako i zveľadenie pohrebísk na území mesta,“ skonštatovala Paulínyová.
Samospráva ešte vo februári informovala, že až do ukončenia verejného obstarávania na nového správcu sa poplatky za nájmy hrobových mieste nevyberajú, pričom nájomcom nebudú účtované žiadne sankcie. O možnosti platieb nájmov bude mesto informovať v spolupráci s novým prevádzkovateľom.