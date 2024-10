Cintorín v Prievidzi bude počas sviatkov otvorený dlhšie

Prievidza 9. októbra (TASR) - Hlavný mestský cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi bude počas jesenných sviatkov otvorený dlhšie. Osobitné otváracie hodiny bude mať od konca októbra do začiatku novembra i predajňa pietnych predmetov. Cintoríny v mestských častiach sú pre verejnosť prístupné bez obmedzenia. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.



"Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) - Stredisko pietnych služieb sa v období blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých rozhodlo predĺžiť otváracie hodiny cintorína na Mariánskej ulici a rovnako tak predajne s pietnymi predmetmi, aby čo najviac vyšlo v ústrety aj tým, ktorí na hroby blízkych dochádzajú z väčšej vzdialenosti," uviedol Ľuboš Jelačič z TSMPD.



Cintorín na Mariánskej ulici bude od 25. októbra do 6. novembra otvorený od 7.00 h do 21.00 h. Predajňa s pietnymi predmetmi bude mať predĺžené otváracie hodiny od 25. októbra do 3. novembra. "Počas týchto dní a zverejnených mimoriadnych termínov bude správa cintorína vystavovať aj nájomné zmluvy na hrobové a urnové miesta a umožní realizovať platby, hotovostné aj prostredníctvom platobných kariet, za hrobové a urnové miesta na ďalšie desaťročné, prípadne i viacročné obdobie," priblížila Beňadiková.



Pohrebné obrady a smútočné rozlúčky bude podľa nej stredisko pietnych služieb zabezpečovať a pripravovať počas celých otváracích hodín predajne, ale realizovať ich v tomto období bude len v obvyklých dňoch a časoch, t. j. pondelok až piatok o 12.00 h, 13.30 h a 15.00 h, mimoriadne podľa situácie aj o 10.30 h.