Cintoríny budú v Prešove počas Dušičiek otvorené nonstop
Tí, ktorí nemajú možnosť navštíviť hroby osobne, môžu sviečku zapáliť aj virtuálne. Pohrebné služby mesta Prešov ponúkajú túto možnosť.
Autor TASR
Prešov 29. októbra (TASR) - Hlavný cintorín v Prešove a cintorín na Solivare sú od pondelka (27. 10.) do nedele (9. 11.) otvorené nonstop a monitorované strážnou službou. Hlavný cintorín v Prešove, cintorín Solivar a cintorín v Nižnej Šebastovej sú v tomto termíne osvetlené od 16.30 h do 22.00 h. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Sociálne zariadenia v domoch smútku v Solivare a Nižnej Šebastovej budú v sobotu (1. 11.) a v nedeľu (2. 11.) otvorené v čase od 13.00 h do 18.00 h. Pre rekonštrukciu domu smútku na hlavnom cintoríne, ktorý je momentálne zatvorený, budú k dispozícii mobilné sociálne zariadenia nonstop priamo na cintoríne.
Mesto v spolupráci s Mestskou políciou v Prešove žiada občanov, aby boli v týchto dňoch, keď je zvýšený pohyb ľudí na cintorínoch a nárast počtu vozidiel na cestách, opatrnejší, pozornejší a tolerantnejší.
„Zároveň apelujeme na vodičov, aby rešpektovali pravidlá cestnej premávky a boli maximálne opatrní v blízkosti cintorínov, kde sa bude pohybovať viac chodcov. Keďže sa v tomto období stmieva skôr, chodcom odporúčame nosiť reflexné prvky. Taktiež je potrebné, aby si občania dávali pozor na svoje osobné veci a nenechávali ich bez dozoru v okolí hrobových miest či položené na sedadlách zaparkovaných áut. V blízkosti cintorínov bude v tomto období aj viac hliadok mestskej polície. Mesto Prešov zároveň žiada vodičov, aby na parkovanie svojich automobilov využívali parkoviská v dostupnej vzdialenosti od cintorína,“ uviedla Šitárová.
Spoločnosť Technické služby mesta Prešov (TSMP) zároveň pripomína dôležitosť starostlivosti o životné prostredie aj počas sviatkov. Na prešovských cintorínoch budú k dispozícii nádoby na triedený odpad, ako plasty, sklo, kov a bioodpad. TSMP zároveň odporúčajú občanom, aby aj tento rok uprednostňovali výzdobu cintorínov z prírodných materiálov. Jednou z možností je kúpiť viacročné kvety v črepníku. Odporúča tiež vyberať sklenené svietniky s kovovým vrchnákom, respektíve využiť svietniky, ktoré sú na hroboch a vložiť do nich len sviečku.
