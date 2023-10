Cintoríny v Bratislave budú počas Dušičiek otvorené dlhšie

Bratislava 23. októbra (TASR) - V Bratislave pre "dušičkové" obdobie predĺžia od 1. do 8. novembra otváracie hodiny cintorínov a krematória v správe bratislavského mestského pohrebníctva Marianum. V daných dňoch budú otvorené denne od 7.00 do 20.00 h. Verejnosti budú k dispozícii aj klientske pobočky Správy cintorínov, kde sa budú dať vybaviť platby, zmluvy, prepisy či povolenia.



"Pre imobilných návštevníkov cintorínov budú na cintorínoch Vrakuňa, Slávičie údolie a v Krematóriu - Urnovom háji k dispozícii elektromobily," konštatuje Katarína Šemberová z Marianumu s tým, že k dispozícii budú do 5. novembra v čase od 9.00 do 15.00 h.



Bratislavské mestské pohrebníctvo zároveň zabezpečí aj zvýšenú protipožiarnu pohotovosť v podobe protipožiarnych hliadok, ktoré sa zamerajú na preventívne opatrenia. Návštevníkom zároveň pripomína, že na cintorínoch, rovnako ako počas celého roka, platí zákaz vstupu so zvieratami či pod vplyvom omamných látok, zakázaná je tiež jazda na bicykli alebo elektrokolobežkách.



Marianum okrem toho upriamuje pozornosť návštevníkov cintorínov aj na ekologickejší prístup. Zdôrazňuje, že vyzdobiť hrob a zároveň chrániť životné prostredie je možné uprednostnením živých kvetov či sušených rastlín. Voľne dostupné prírodné materiály ako šišky, vetvičky, gaštany či kamienky do hrobových dekorácií môžu nahradiť umelé ozdoby, kytice či ikebany.



"Umelé aranžérske podložky možno nahradiť prútmi či slamou. Namiesto obvyklých sviečok môžu ľudia použiť sviečky z včelieho vosku a plastové obaly na sviečky môžu vymeniť za sklenené," podotýka riaditeľ Marianumu Robert Kováč. Pohrebníctvo zároveň pripravuje v tejto súvislosti päť workshopov na výrobu alternatívnych ozdôb hrobov, a to na Cintoríne Vrakuňa a v Krematóriu.



Mestské pohrebníctvo zároveň upozorňuje aj na správne triedenie cintorínskeho odpadu. Na cintorínoch Vrakuňa, Petržalka a Prievoz sú v súčasnosti vybudované stojiská na triedenie siedmich komodít tohto odpadu. Počas nadchádzajúcich Dušičiek pribudnú dočasné triediace stanice aj na ďalších cintorínoch, v Krematóriu a v Podunajských Biskupiciach. Roztriediť sa bude dať zelený biologicky rozložiteľný odpad, plasty, kovy, papier, sklo, elektroodpad a zmesový komunálny odpad. "Návštevníkom budú k dispozícii aj asistenti, ktorí pomôžu pri roztriedení odpadu podľa jednotlivých dostupných komodít," doplnil Kováč.