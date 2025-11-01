< sekcia Regióny
Cintoríny v Brezne prešli stavebnými úpravami
Všetky mestské cintoríny sú otvorené nepretržite a ich vstupy sú vyzdobené.
Autor TASR
Brezno 1. novembra (TASR) - Za posledné mesiace prešli mestské cintoríny v Brezne viacerými dôležitými stavebnými úpravami. Pribudli nové hrobové aj urnové miesta, mesto priebežne opravuje poškodené časti schodov a pripravuje projekt verejného osvetlenia, ako aj obnovu brán a vstupných objektov. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Tomáš Abel.
„V prvej polovici roka sme na starom cintoríne dokončili časť oplotenia od Moyzesovej ulice, upravili terén a vytvorili tak priestor pre približne 30 nových hrobových miest. Výrazne rozširujeme i urnové miesta. Ich počet už presiahol 150 a čoskoro pribudne ďalších 22,“ konštatoval Abel. Tento trend podľa neho odzrkadľuje rastúci záujem o kremácie a zároveň potrebu efektívne využívať priestor na cintorínoch.
„Na základe požiadaviek verejnosti sme zrealizovali aj prepoj od takzvaného Televízora smerom na nový cintorín, kde sme vybudovali bezbariérové priechody, opravili povrch chodníka a spomínaný úsek doplníme aj o nové osvetlenie pre zlepšenie bezpečnosti našich obyvateľov. Zároveň pripravujeme veľkú rekonštrukciu nového cintorína vrátane obnovy chodníkov, vodovodu a mobiliáru,“ doplnil primátor.
Ako dodal, v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých zintenzívnili údržbu všetkých mestských cintorínov s cieľom zabezpečiť nielen estetickú úroveň pietnych miest, ale aj ich bezpečnosť pre všetkých návštevníkov.
Tí majú k dispozícii aj tento rok parkovisko v areáli bývalých kasární. Na starom i novom cintoríne sú pristavené mobilné toalety, veľkoobjemové kontajnery a rovnako stojany s vrecami na komunálny odpad. Jeho odvoz mesto zabezpečuje priebežne. Všetky mestské cintoríny sú otvorené nepretržite a ich vstupy sú vyzdobené.
„Chcel by som poprosiť návštevníkov cintorínov, aby pri skrášľovaní hrobov svojich príbuzných a priateľov uprednostnili živé kvety pred umelými. Každý rok počas Dušičiek totiž vzniká na cintorínoch množstvo odpadu, ktorý sa nedá recyklovať a aj s ich pomocou môžeme znížiť túto ekologickú záťaž a prispieť k čistejšiemu mestu,“ zdôraznil Abel.
