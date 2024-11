Cintoríny v Brezne sú otvorené nonstop

Brezno 1. novembra (TASR) - O čistotu a poriadok na breznianskych cintorínoch sa počas celého roka stará správca mestských cintorínov Technické služby (TS) Brezno. V ostatných dňoch práce zintenzívnili, aby si návštevníci na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých uctili svojich blízkych ešte v dôstojnejšom prostredí. Všetky cintoríny sú otvorené nonstop, vstupy vyzdobili lampášmi a čečinou.



Ako informovala radnica, "techničiari" sa zameriavali na úpravu okolia, opravy, napríklad schodiska, a celkovú údržbu cintorínov. Keďže objem odpadu sa počas týchto sviatkov niekoľkonásobne zvyšuje, TS pristavili veľkoobjemové kontajnery, rozmiestnili aj stojany s vrecami na odpad a do priestorov cintorínov umiestnili aj 1100-litrové nádoby s označením na plasty a ďalšie na sklo. Mesto preto prosí všetkých návštevníkov cintorínov, aby to rešpektovali a nevhadzovali do týchto nádob staré kytice a odpad, ktorý do nich nepatrí.



"Cintorínsky odpad je veľmi zložitý a ťažko separovateľný. Umelé kvetinové väzby sú z rôznych druhov plastu, často s lepidlami, drôtmi, a teda nie sú ďalej recyklovateľné. Preto treba zvážiť ekologickejšiu možnosť a priniesť na hroby svojich blízkych živé kvety, ktoré sú nielen krajšie, ale i šetrnejšie k prírode," vyzýva samospráva.



Návštevníci, ktorí prichádzajú na autách, môžu tak ako po iné roky parkovať v areáli bývalých kasární. Tento priestor je opáskovaný a označený. Na verejný poriadok, bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky a hlavne bezproblémové parkovanie v okolí cintorínov dohliada mestská polícia. Na starom a novom cintoríne sú k dispozícii mobilné toalety.



Ako pripomenul na sociálnej sieti primátor Brezna Tomáš Abel, mesto sa počas roka na starom cintoríne zameralo na rôzne terénne úpravy, výstavbu oporných múrov, ako aj na budovanie nových 70 hrobových a 80 urnových miest.



"Kapacitné rozšírenie hrobových miest pri priemernej úmrtnosti takmer 200 ľudí ročne v našom meste je priam nevyhnutnosť. Snažíme sa preto aj túto situáciu riešiť, ako aj upravovať cintoríny tak, aby boli dôstojným miestom posledného odpočinku," konštatoval Abel.