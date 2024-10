Cintoríny v Lučenci budú počas obdobia Dušičiek otvorené dlhšie

Lučenec 29. októbra (TASR) - Cintoríny v Lučenci budú počas obdobia Dušičiek otvorené v predĺžených hodinách. Na viacerých uliciach budú platiť dočasné dopravné obmedzenia, na organizáciu dopravy budú dohliadať mestskí policajti aj členovia miestnych občianskych a preventívnych služieb. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Centrálny cintorín v Lučenci bude od štvrtka (31. 10.) do soboty (2. 11.) otvorený v predĺžených hodinách, a to od 5.30 do 23.00 h. Bezpečnosť návštevníkov i dopravy budú mať na lučeneckých cintorínoch na starosti mestskí policajti aj takzvané občianske hliadky.



"Dohliadať budú na organizáciu dopravy v okolí cintorínov, verejný poriadok a tiež budú predchádzať krádežiam osobných vecí. Týmto taktiež vyzývame verejnosť, aby zvýšili svoju pozornosť a nestali sa obeťami zlodejov," uviedla Baboľová.



Na viacerých uliciach v okolí centrálneho a kalvínskeho cintorína bude od stredy (30. 10.) do pondelka (4. 11.) platiť zmena organizácie dopravy formou zjednosmernenia vybraných úsekov ciest. K čiastočným dopravným obmedzeniam tak dôjde na cestách na uliciach Adyho, Komenského, Cintorínska, Jarková, Pivničný rad a vo vnútrobloku ulice Vajanského.



V rámci príprav na obdobie Dušičiek samospráva vo zvýšenej intenzite zabezpečovala udržiavanie poriadku na cintorínoch. Išlo najmä o hrabanie lístia, starostlivosť o zeleň, orezávanie stromov a údržbu chodníkov. Zvýšenú pozornosť venuje aj vývozu odpadu a informovaní občanov o jeho triedení.



"Návštevníkom sú k dispozícii na niekoľkých miestach nádoby na zber zmesového odpadu, plastu, skla a rastlinného odpadu. O tom, ako správne triediť odpad z cintorínov, ich informujú letáky vyvesené pri vstupe do cintorína. Dôležité je taktiež predchádzať jeho vzniku, a to napríklad uprednostnením živých kvetov pred umelými či opakovaným použitím sklenených kahancov," skonštatovala hovorkyňa mesta.



V Lučenci sa bude vo štvrtok konať aj tradičné ekumenické stretnutie Zlomené krídla, ktoré každoročne organizuje samospráva spolu so zástupcami cirkví. Počas Dušičiek je verejnosti sprístupnená aj Sieň významných osobností, kde si návštevníci môžu uctiť pamiatku významných osobností mesta a regiónu Novohrad. Na tento účel mesto ešte v roku 2016 zrekonštruovalo nevyužívanú budovu starej márnice.