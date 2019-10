Cintoríny v Prešove budú počas sviatkov otvorené nonstop

Prešov 29. októbra (TASR) – Cintoríny v Prešove budú počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých (1. - 3. 11.) otvorené nonstop, vrátane cintorína v Nižnej Šebastovej a v mestskej časti Solivar – Šváby. Rovnako dôjde k zmene organizácie dopravy pri mestskom cintoríne. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) počas sviatkov kapacitne posilní spoje na vybraných linkách.



"Pracovníci pohrebných a cintorínskych služieb budú pre občanov k dispozícii v kanceláriách na jednotlivých cintorínoch počas celého víkendu, vždy v čase od 11.00 h do 18.00 h. Počas sviatočného víkendu budú cintoríny zabezpečené strážnou službou," uviedla pre TASR tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Čo sa týka zmeny organizácie dopravy pri mestskom cintoríne, od stredy 30. októbra do stredy 6. novembra budú ulice pri mestskom cintoríne zjednosmernené.



"Dilongova ulica bude jednosmerná v smere od ulice Šafárikovej po ulicu Moyzesovu a ulica Moyzesova bude jednosmerná v smere od ulice Dilongovej po Sládkovičovu ulicu," vysvetlila Šitárová s tým, že to prispeje k zlepšeniu organizácie dopravy a jednoduchšiemu parkovaniu v tejto lokalite.



"DPMP počas sviatočného víkendu kapacitne posilní spoje na linkách číslo 10, 19, 21, 29 a 39. V týchto dňoch budú, podľa cestovného poriadku na jednotlivých linkách, namiesto midibusov premávať klasické autobusy a namiesto klasických autobusov budú premávať kĺbové autobusy," doplnila Šitárová.



Ako ďalej uviedla, aj napriek jesenným prázdninám, v stredu (30. 10.) a vo štvrtok (31. 10.) budú všetky linky MHD v Prešove premávať ako počas pracovných dní, s obmedzením niektorých školských spojov.



Radnica zároveň upozorňuje vodičov na čiastočnú uzávierku Ulice 17. novembra. Dôvodom uzávierky sú výkopové práce a uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe parkovacích plôch pre Prešovskú univerzitu v Prešove. Ulica 17. novembra je čiastočne uzavretá od pondelka (29. 10.) a obmedzenie potrvá do štvrtka (31. 10.). Dĺžka uzávierky je 70 metrov a premávka je na mieste prác presmerovaná do jedného jazdného pruhu.