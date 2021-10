Cintoríny v Šali budú pred sviatkami otvorené dlhšie

Šaľa 21. októbra (TASR) – Mesto Šaľa sa pripravuje na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých. Aj v tomto roku radnica predlžuje otváracie hodiny oboch cintorínov, v meste Šaľa aj v mestskej časti Veča. Od 25. do 30. októbra budú cintoríny otvorené od 8.00 do 20.00 h, v dňoch 31. 10. a 1. 11. sa otváracie hodiny predĺžia až do 22.00 h. Na cintorínoch pribudne niekoľko veľkokapacitných kontajnerov, informovala hovorkyňa mesta Erika Kollerová.



Jazda mestskou hromadnou dopravou bude 1. novembra celý deň bezplatná. Mestská polícia každoročne posilňuje hliadky v okolí cintorínov a vyzýva obyvateľov, aby si dávali pozor na svoje osobné veci a cennosti. V záujme ochrany by nemali nechávať tieto veci v aute, upozornila polícia.



Počas budúceho týždňa stihne mesto zrealizovať aj terénne úpravy súvisiace s výstavbou kolumbária. "Stavebné práce sa však začnú až po Sviatkoch všetkých svätých, aby nebol narušený pokoj a poriadok v cintoríne," povedala Kollerová. Dve nové urnové steny so 48 schránkami by mali byť hotové do konca tohto roka. V ďalších rokoch plánuje radnica výstavbu ďalších troch takýchto stien.