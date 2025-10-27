< sekcia Regióny
Cintoríny v Snine budú počas Pamiatky zosnulých otvorené do 21.00
Na starom cintoríne budú od 30. októbra do 4. novembra k dispozícii verejné toalety umiestnené na parkoviskách.
Autor TASR
Snina 27. októbra (TASR) - Cintoríny v Snine budú v období od 30. októbra do 10. novembra prístupné verejnosti denne od 5.00 do 21.00 h. Ako informovala samospráva na svojej webovej stránke, verejné osvetlenie bude na oboch cintorínoch zapnuté v ranných hodinách od 5.00 do 6.30 h a vo večerných od 16.30 do 21.00 h.
Na starom cintoríne budú od 30. októbra do 4. novembra k dispozícii verejné toalety umiestnené na parkoviskách. Na novom cintoríne budú môcť návštevníci 1. a 2. novembra využiť toalety v Dome smútku, a to v čase od 10.00 do 17.00 h.
Na starom cintoríne budú od 30. októbra do 4. novembra k dispozícii verejné toalety umiestnené na parkoviskách. Na novom cintoríne budú môcť návštevníci 1. a 2. novembra využiť toalety v Dome smútku, a to v čase od 10.00 do 17.00 h.